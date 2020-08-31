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Политика / Политика Свердловской области
31 августа 2020, 16:22

От Калининграда до Камчатки: где отдыхали уральцы этим летом?

По мнению Михаила Мальцева, перспективным направлением может стать гора Белая. «Если бы проект её развития был реализован хотя бы наполовину, мы могли иметь лидирующие позиции по программе по возврату кешбэка», – отметил он. Фото: Елизавета Порошина

По мнению Михаила Мальцева, перспективным направлением может стать гора Белая. «Если бы проект её развития был реализован хотя бы наполовину, мы могли иметь лидирующие позиции по программе по возврату кешбэка», – отметил он. Фото: Елизавета Порошина

Вместе с итогами лета свердловчане подводят итоги сезона отпусков. Он запомнился закрытыми границами из-за пандемии коронавируса и многих подтолкнул к путешествиям по России и родному региону. И по всей видимости, какое-то время уральцы продолжат путешествовать по стране. Как рассказали «Облгазете» в Уральской ассоциации туризма, новый импульс таким поездкам дала программа кешбэка за туры по России.

– Сама по себе пандемия – тяжёлое явление. На несчастье тяжело выстраивать политику отрасли. Но вкупе с государственными мерами поддержки и инициативами профессиональной общественностью сделан большой шаг вперёд. Сегодня мы видим, что российский туризм – это то направление, за которым – будущее, – говорит исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Облгазета» уже писала, что УрФО вошёл в число трёх федеральных округов, участвующих во всероссийской акции по возврату денег за отдых. По словам Михаила Мальцева, больше всего путёвок продавалось в Челябинскую область. Запрос на отдых в Свердловской области был, но, из-за недостаточно развитой инфраструктуры, не такой большой.

В целом, по данным Уральской ассоциации туризма, по понятным причинам наиболее востребованными регионами для туристов остаются Крым и Краснодарский край – на них приходится около 75 процентов проданных путёвок. В числе популярных регионов помимо привычных Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана оказался Калининград и Калининградская область. Заметный интерес уральские туристы проявляют к Горно-Алтайску и Калужской области (региону удалось сравняться по количеству проданных путёвок с Татарстаном за счёт грамотной работы областных властей и дотационных авиабилетов). Нужно также учесть, отмечает Михаил Мальцев, что большое количество людей этим летом путешествовало по ближайшим регионам самостоятельно.

Личный пример

В этом году в поездки по России отправились и многие известные уральцы. «Облгазета» решила выяснить, где им удалось отдохнуть. Многие уже успели похвастаться фотографиями из отпуска в соцсетях. Например, директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в этом году предпочла провести свой отпуск и встретить день рождения в Калининграде. Калининградскую область выбрал и глава ГО Среднеуральск Андрей Зашляпин – он отдыхал в Светлогорске. А директор «Екатеринбург-ЭКСПО»Игорь Данилов сообщил, что отправился в долгожданный отпуск на Камчатку.

– Нетронутая природа – воду пьём из реки, просто зачерпнул и всё. Чистейший воздух, самая большая популяция медведей в мире. Свежая рыба: кижуч, нерка, голец, горбуша. Ловим на еду, икра готова в течение 20 минут. Остальную рыбу отпускаем. Нет сотовой связи – голова отдыхает, – поделился впечатлениями с «Облгазетой» Игорь Данилов.

Среди тех, кто отправился к морю – вице-губернатор Сергей Бидонько. Он рассказал «Облгазете», что вместе с семьёй провёл отпуск в Крыму и посоветовал обязательно посетить Ялту. А его коллега по правительству, министр инвестиций и развития Виктория Казакова решила отдохнуть на территории родного региона. Она рассказала «Облгазете», что планирует провести отпуск в санатории «Белый Камень», который расположен на берегу реки Пышма.

Многие в силу нехватки времени попросту старались больше времени проводить на природе.

– К сожалению, этим летом выбраться из города не удалось даже в путешествие по области, но мы, когда выдавалось свободное время, проводили это время в огороде, ходили в лес за грибами, дважды выезжали на пикник на местную гору Лиственную, – рассказал «Облгазете» глава Берёзовского ГО Евгений Писцов.

А депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в одной из таких поездок даже успел выручить других туристов.

– Со мной произошёл интересный случай, – делится депутат. – Как-то выбрались с семьей и друзьями на квадроциклах на природу. Доехали до горы Туранташ (Челябинская область), и как оказалось, ненапрасно. Случайно в глухой тайге наткнулись на семейную пару из Екатеринбурга. Дима и Ульяна ехали из Магнитогорска, заблудились и застряли в лесу на сутки без воды, еды и связи. Больше часа мы их машину вытаскивали, порвали два троса, в итоге вытянули двумя квадроциклами.

  • Опубликовано в №160 от 01.09.2020 под заголовком «От Калининграда до Камчатки»
Областная газета Свердловской области
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