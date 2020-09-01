Крашенинников рассказал о возможных сроках внесения поправок в Устав Свердловской области

Павел Крашенинников. Фото: Борис Ярков

Поправки в Устав Свердловской области, вероятнее всего, не будут внесены до того момента, пока не будет принят закон о Госсовете РФ и обновлённый закон о Правительстве России. Об этом в ходе общения с журналистами в Екатеринбурге заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Я говорил с руководителями субъектов (о корректировке региональных уставов), они пойдут по пути поправок, а не принятия новых документов. Концептуально уставы действуют, почти везде они достаточно приличные. В Свердловской области очень приличный текст. Но перед внесением поправок нужно дождаться принятия закона о Госсовете и нового закона о Правительстве России, - отметил Павел Крашенинников. - Нужно обратить внимание на выстраивание системы областной и муниципальной власти - какие полномочия кому будут переданы, какие механизмы публичности будут существовать. Нужно будет прописать в Уставе базовые вещи, а в областных законах это детализировать.

Напомним, после принятия новой редакции Конституции России началась масштабная работа по приведению в соответствие федерального законодательства. Вслед за федеральными законами будут корректироваться уставы (основные документы) и законы регионов. В Свердловской области утверждён состав рабочей группыкоторая займётся подготовкой изменений в Устав Свердловской области. Как ранее писала «Областная газета», в группу вошли представители Законодательного собрания, главы муниципалитетов, учёные и юристы.

Отметим также, закон о Госсовете Государственная дума РФ планирует принять в осеннюю сессию.