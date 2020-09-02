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2 сентября 2020, 00:08

На Среднем Урале стартует досрочное голосование

Голосование по Конституции, референдум

На участках в единый день голосования будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 2 сентября, в муниципалитетах, где 13 сентября будут проходить выборы, стартует досрочное голосование. Этой возможностью вправе воспользоваться избиратели, которые по уважительной причине не смогут прийти на свои участки в назначенный день.

Как пояснили «Облгазете» в Избирательной комиссии Свердловской области, избирателю необходимо прийти на свой участок с документами, подтверждающими, что причина отсутствия 13 сентября – уважительная (например, с командировочным удостоверением). Проголосовать можно в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Никаких специальных заявлений подавать членам комиссии не нужно.

Напомним, в единый день голосования пройдут 12 избирательных кампаний. Самые крупные – дополнительные выборы депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и выборы думы Махнёвского ГО.

Ранее в облизбиркоме сообщили, что на участках будут соблюдаться все необходимые требования безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (подобно тому, как это было в ходе голосования по поправкам в Конституцию). На участки будет отправлено более 200 тысяч масок, перчатки и 3 тысячи литров антисептика. Члены комиссий будут обеспечены защитными экранами, халатами и бесконтактными термометрами.

КСТАТИ

В ближайшие дни к голосованию на допвыборах депутата Заксобрания присоединятся и жители удалённых населённых пунктов Ивдельского и Карпинского ГО – всего 10 посёлков. Голосование состоится с 4 по 6 сентября. Первыми свой голос отдадут жители ивдельских посёлков Шипичный и Глухарный.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №161 от 02.09.2020
Областная газета Свердловской области
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