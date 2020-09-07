В библиотеке им. Белинского открылась выставка, посвящённая выборам 1946 года

В областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского открылась тематическая экспозиция, подготовленная свердловским облизбиркомом к 75-летию Победы и в рамках Года памяти и славы. Выставка посвящена первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР 1946 года и состоит из 22 тематических стендов, которые раскрывают 16 тем послевоенной избирательной кампании 1946 года. Каждый из них уникален – это редкие архивные материалы, публикации в прессе и кинохроника.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, с идеей провести общероссийскую выставку о выборах 1946 года выступила ЦИК России.

– В архивах мы собрали огромный массив информации о той кампании – это копии избирательных документов, экземпляры выпусков газет, агитационные материалы, фотографии, аудио- и видеозаписи подготовки ко дню голосования и самого дня выборов, – рассказал он. – Для вёрстки стендов нашим специалистам пришлось изучить несколько научных трудов. По сути, мы обработали всё, что можно было найти в открытом доступе.

Посетители смогут не только увидеть и самостоятельно изучить архивные материалы, но и воспользоваться помощью аудиогида, который прокомментирует каждый из 16 разделов экспозиции – для этого посетителям нужно отсканировать размещённый на стенде QR-код.

Сейчас экспозиция открыта для посетителей и будет работать ещё почти целый месяц: до 3 октября 2020 года. Посещение выставки бесплатно.

Как только выставка завершит свою работу в Екатеринбурге, она отправится по остальным городам Свердловской области