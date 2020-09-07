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Политика / Политика Свердловской области
7 сентября 2020, 18:13

В библиотеке им. Белинского открылась выставка, посвящённая выборам 1946 года

Выставка о послевоенных выборах в библиотеке им.Белинского

Организатором выставки выступил облизбирком Фото: Галина Соловьёва

В областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского открылась тематическая экспозиция, подготовленная свердловским облизбиркомом к 75-летию Победы и в рамках Года памяти и славы. Выставка посвящена первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР 1946 года и состоит из 22 тематических стендов, которые раскрывают 16 тем послевоенной избирательной кампании 1946 года. Каждый из них уникален – это редкие архивные материалы, публикации в прессе и кинохроника.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, с идеей провести общероссийскую выставку о выборах 1946 года выступила ЦИК России.

– В архивах мы собрали огромный массив информации о той кампании – это копии избирательных документов, экземпляры выпусков газет, агитационные материалы, фотографии, аудио- и видеозаписи подготовки ко дню голосования и самого дня выборов, – рассказал он. – Для вёрстки стендов нашим специалистам пришлось изучить несколько научных трудов. По сути, мы обработали всё, что можно было найти в открытом доступе.

Посетители смогут не только увидеть и самостоятельно изучить архивные материалы, но и воспользоваться помощью аудиогида, который прокомментирует каждый из 16 разделов экспозиции – для этого посетителям нужно отсканировать размещённый на стенде QR-код.

Сейчас экспозиция открыта для посетителей и будет работать ещё почти целый месяц: до 3 октября 2020 года. Посещение выставки бесплатно.

Как только выставка завершит свою работу в Екатеринбурге, она отправится по остальным городам Свердловской области

Выставка о послевоенных выборах в библиотеке им.Белинского
Так выглядит переносная избирательная урна советских времён. Фото: Галина Соловьёва
Выставка о послевоенных выборах в библиотеке им.Белинского
Выставка посвящена первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР 1946 года и состоит из 22 тематических стендов. Фото: Галина Соловьёва
Выставка о послевоенных выборах в библиотеке им.Белинского
Избирательные сувениры образца 1946 года организаторы выставки предлагают взять с собой на память. Фото: Галина Соловьёва
Выставка о послевоенных выборах в библиотеке им.Белинского
Для выставки были использованы редкие архивные материалы, публикации в прессе и кинохроника. Фото: Галина Соловьёва

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

  • Опубликовано в №165 от 08.09.2020 под заголовком «В Екатеринбурге открылась выставка о выборах 1946 года»
Областная газета Свердловской области
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