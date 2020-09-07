«Единая Россия» приостановила членство мэра Богдановича в партии

Временно приостановлено членство в «Единой России» главы городского округа Павла Мартьянова. Это решение было принято на заседании Президиума регионального политсовета партии 2 сентября.

– Членство Павла Мартьянова в партии приостановлено до решения суда согласно уставной норме, – сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». – Это стандартная практика, если в отношении человека возбуждено уголовное дело и идёт следствие. Если суд выносит оправдательный приговор – членство в партии полностью восстанавливается. В случае признания виновности человека судом принимается решение об исключении из партии.

Напомним, 5 августа СМИ сообщили о задержании мэра: по неподтверждённым данным, его заподозрили в превышении должностных полномочий при выделении земли без конкурса в одной из деревень муниципалитета. Как рассказывала «Облгазета», дома у мэра и на работе прошли обыски, после чего стало известно, что главу муниципалитета отпустили под подписку о невыезде. На следующий день он появился на рабочем месте в администрации города. Официально силовые структуры эту информацию не прокомментировали, в администрации Богдановича также воздержались от комментариев.

В настоящее время, как пояснили в пресс-службе администрации города, Павел Мартьянов находится на рабочем месте и исполняет свои должностные обязанности в обычном режиме.

На вопрос о возбуждении уголовного дела в пресс-службе ответили, что не владеют этой информацией.

Кстати Также на заседании из партии был исключён экс-депутат екатеринбургской городской думы Олег Кагилев. Он был признан Кировским районным судом Екатеринбурга виновным по уголовному делу о взятке в особо крупном размере и приговорен к 7 годам колонии строгого режима.