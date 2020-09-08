На Среднем Урале создадут Центр управления регионом

Задачей ЦУРа станет анализ обращений граждан и быстрое реагирование на них. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале появится новая структура — Центр управления регионом (ЦУР), созданная по поручению Президента РФ Владимира Путина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 487-УГ о создании проектного офиса по созданию ЦУРа. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Возглавил проектный офис вице-губернатор региона Сергей Бидонько, его заместителями стали замы губернатора Олег Чемезов и Валерий Чайников. В составе офиса – руководящие сотрудники региональных департаментов и министерств, главы управленческих округов и муниципалитетов, всего, включая руководителей ЦУРа, 31 человек.

Как пояснил «Областной газете» вице-губернатор Сергей Бидонько:

– Проектный офис ЦУРа станет базовой площадкой для коммуникаций и анализа ситуации в муниципалитетах и в регионе в целом. Будет собираться информация о жалобах и обращениях граждан, для этого создаётся специальная система электронного документооборота. Информация об обращениях и содержащихся в них вопросах будет оперативно передаваться губернатору. Эта тема очень важна для координации реагирования органов власти области и муниципалитетов.

Поручение о создании центров по управлению регионом (ЦУРов) в каждом российском субъекте президент Владимир Путин дал после заседания Совета по развитию местного самоуправления в январе 2020 года. Задача ЦУРа — собирать и обрабатывать все обращения жителей региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муниципальные структуры. Жалобы будут собирать не только с официальных сайтов, и с горячих линий, но и из соцсетей, а также мессенджеров. Планируется, что с помощью ЦУРов можно будет решить наконец самые актуальные российские вопросы: с бесплатной медициной, записью в детский сад, ремонтом дорог и тому подобные.

Курировать проект будет Минкомсвязи РФ. На создание ЦУРа области будет выделено 329 млн рублей.

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