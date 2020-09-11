Почти половина кредитных заявок НКО отклоняется

Некоторые НКО активно занимаются выпуском сувенирной продукции. Фото: Павел Ворожцов

За 8 месяцев 2020 года в банки обратилось 59 свердловских некоммерческих организаций за получением кредитов на сумму 151 миллион рублей. Однако было одобрено лишь 33 заявки на сумму 79 миллионов рублей. Таким образом, почти половина кредитных заявок НКО была отклонена.

Об этом шла речь на обсуждении реализации мер господдержки и доступности льготного кредитования для НКО в Общественной палате области.

Как пояснил модератор мероприятия, член ОП РФ, зампредседателя Общественной палаты области Владимир Винницкий, встреча была организована в связи с поступлением большого количества обращений от НКО. Он акцентировал внимание на том, что сейчас многие организации ждут смягчения кредитной политики в отношении них.

О том, что банки не доверяют НКО, рассказала и Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Ей поступает очень много жалоб на отказы банков в выдаче льготных кредитов.

– Банки задаются вопросом – а не распустится ли эта организация на следующий день? Их можно понять – банкам привычнее работать с коммерческими организациями. Для работы с НКО нужны другие подходы, – прокомментировала ситуацию омбудсмен.

В то же время некоторые НКО трезво оценивают свои возможности и не пытаются закредитоваться. Людмила Лукашёва, президент общественной организации «Уральская ассоциация беженцев», в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» отметила, что если небольшое НКО и возьмёт кредит, то отдавать его, скорее всего, будет нечем, так как занятие коммерческой деятельностью для возврата этого кредита несовместимо с законодательством о некоммерческих организациях.

По просьбе «ОГ» ситуацию прокомментировал председатель Ассоциации национально-культурных организаций области Фарух Мирзоев.

– Нельзя однозначно сказать, нужно ли всем НКО смягчение кредитной политики, – сказал он. – Например, наша ассоциация занимается в основном межнациональными отношениями, мы не ведём коммерческой деятельности, поэтому брать кредит нам не имеет смысла, поскольку отдавать его будет нечем. Но есть НКО, например, в сфере туризма, которые занимаются популяризацией народного быта нашего края, делают сувениры, керамику, строят этнические поселения для привлечения туристов. Им для развития, я думаю, это будет нужно.

Стоит отметить при этом, что государственная поддержка НКО в несколько раз превышает банковскую. По данным, которые привела заместитель министра экономики и территориального развития Среднего Урала Татьяна Гладкова, на поддержку свердловских НКО в 2019 году было направлено 1,2 миллиарда рублей, в том числе 250 млн рублей субсидий из областного бюджета и почти 230 млн рублей из Фонда президентских грантов. К августу 2020 года эти суммы уже составили 372 млн рублей и 260 млн рублей соответственно.

Комментарий Людмила Лукашёва, президент общественной организации «Уральская ассоциация беженцев»: – Кредиты для общественных организаций, о которых активно заговорили после поручения президента в связи с эпидемией коронавируса, вещь абсолютно фантастическая! По-видимому, те, кто готовил эту информацию президенту, смешали понятия. Ведь сегодня в нашем законодательстве описано 11 видов НКО. Из которых граждане знают только общественные и благотворительные, оказывающие социально значимые услуги населению на бесплатной основе. Для этих НКО кредиты бесполезны и невозможны, поскольку они предполагают возврат с процентами. А вот для таких НКО, как некоммерческие учреждения, общества, иные организации, имеющие предприятия, обязательные взносы и иные источники финансирования, кредиты, возможно, и полезны. Мне кажется, что настало время разговоров об участии государства и бизнеса в развитии гражданского общества. И не только в финансовом смысле. Ведь те социальные технологии, которые нарабатывают иные НКО, могут использоваться в работе государства и приносить реальные дивиденды.

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