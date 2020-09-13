В Свердловской области начался Единый день голосования

13 сентября на Среднем Урале открылись все 165 избирательных участков. Фото: Галина Словьёва

В Свердловской области проходит Единый день голосования. 13 сентября на Среднем Урале открылись 165 избирательных участков.

Как сообщает региональная Избирательная комиссия, на участки уже приходят первые избиратели. Следить за соблюдением законодательства на выборах планируют 302 наблюдателя. Из них 287 человек были направлены кандидатами.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в Единый день голосования избирательные участки открылись в 16 муниципальных образованиях региона. Свердловчанам предстоит выбрать депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирается в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходят дополнительные выборы.

По традиции участки будут работать с 8:00 до 20:00. Ожидается, что на голосование могут прийти более 180 тыс. избирателей.

В связи с тем, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, на участках соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Все участники процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты. На избирательных участниках нанесена разметка для санитарного дистанцирования, а также организованы отдельные входы и выходы. Безопасность проведения выборов охраняют около 1200 спасателей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы подготовки к Единому дню голосования. Глава региона попросил уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отметим, что Единый День голосования 13 сентября проходит по всей стране. В общей сложности, сегодня состоятся более девяти тысяч выборов различного уровня в 83 регионах. В 2020 году голосование проходит в течение трёх дней. 11 и 12 сентября состоялось досрочное голосование.