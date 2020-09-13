В ходе Единого дня голосования на Среднем Урале можно привиться от гриппа

Бригады медиков работают в 11 муниципалитетах, где проходят выборы. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В Свердловской области в ходе Единого дня голосования на избирательных участках можно поставить прививку от гриппа. Бригады медиков работают в 11 муниципалитетах, где проходят выборы.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области, поставить прививку от гриппа абсолютно бесплатно могут все желающие взрослые, при отсутствии противопоказаний.

По словам председателя регионального избиркома Владимира Русинова, идею вакцинации в ходе голосования поддержало министерство здравоохранения. Вакцина была доставлена в избиркомы в конце недели.

«Как сообщают наши комиссии, избиратели с удовольствием пользуются этой возможностью», - рассказал Владимир Русинов.

Добавим, что по состоянию на 12:00 общая явка на всех выборах в Свердловской области составила 10,23%. Всего проголосовали 18 988 избирателей. Явка на довыборах депутата Заксобрания к полудню достигла 10,16%. Проголосовали 12 832 человека.

Напомним, 13 сентября на Среднем Урале открылись 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях региона. Свердловчанам предстоит выбрать депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирается в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходят дополнительные выборы. По традиции, участки будут работать с 8:00 до 20:00.