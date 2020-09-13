В Свердловской области общая явка на выборы превысила 17%

За 1,5 часа до закрытия участков общая явка превысила 17%. Фото: Галина Соловьёва

В Избирательной комиссии Свердловской области озвучили предварительную явку в Единый день голосования. За 1,5 часа до закрытия участков общая явка превысила 17%.

По данным регионального избиркома, по состоянию на 18:00 общая явка составляет 17,4%. Всего проголосовали 21 974 человека.

На довыборах депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 16 составила 17,42%. Здесь свой голос отдали 32 327 избирателей.

В тоже время, самая высокая явка - 46,5%, зафиксирована на очередных выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального образования четвёртого созыва. Здесь на избирательные участки пришли 2 251 человек.

Напомним, 13 сентября на Среднем Урале открылись 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирают депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирается в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходят дополнительные выборы. По традиции, участки будут работать до 20:00.