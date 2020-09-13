В Свердловской области завершился Единый день голосования

Все избирательные участки закрыты. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В Свердловской области завершился Единый день голосования. Все избирательные участки закрыты.

Как рассказали в Облизбиркоме, на данный момент в участковых избирательных комиссия идёт подсчёт и погашение неиспользованных бюллетеней.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее была озвучена предварительная общая явка на выборы в Единый день голосования. За 1,5 часа до закрытия участков она составляла 17,4%. На тот момент проголосовали 21 974 человека.

На довыборах депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 16 к 18:00 явка составляла 17,42%. Здесь свой голос отдали 32 327 избирателей.

Самая высокая явка была зафиксирована на очередных выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального образования четвёртого созыва - 46,5%. Здесь на избирательные участки пришли 2 251 человек.

Напомним, 13 сентября в 8:00 на Среднем Урале открылись 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирали депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00.