Названы свердловские муниципалитеты с самой высокой и низкой явкой на выборы

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов озвучил предварительные итоги выборов. Фото: скриншот записи пресс-конференции

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила предварительные итоги Единого дня голосования. Средняя явка на выборы по региону составила 20%. В Гарях поставлен рекорд, а самая низкая явка зафиксирована в Полевском и Нижнем Тагиле.

Как рассказал в ходе пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, явка на голосование оказалась ниже ожидаемой. Так, на довыборах в Законодательное Собрание проголосовали 19,23% избирателей. На выборах местных дум явка была разной и колебалась в диапазоне от 9% до 50%.

Например, в Махнёво, где выбирали думу в полном составе, в одном из округов на участки пришли 62,14%, а средняя явка составила 50,8%. На довыборах депутатов думы городского округа в посёлке Гари, где разыгрывались три мандата, голоса отдали более 44% избирателей, что стало рекордом для дополнительной кампании.

Самая низкая явка зафиксирована в Полевском и Нижнем Тагиле - 9% и 11% соответственно.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в Свердловской области 13 сентября открылись 165 избирательных участков. Всего в регионе прошло 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирали депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16 и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00.

На 25 мандатов претендовали 128 кандидатов. Согласно предварительным результатам, 19 мандатов могут получить кандидаты от партии «Единая Россия», в том числе на довыборах депутата Заксобрания, пять мандатов в местные думы достанутся самовыдвиженцам и одно место в думе Махнёво получит кандидат от КПРФ.

Отмечается, что за ходом голосования следили 92 члена комиссий с правом совещательного голоса и 302 наблюдателя. 287 из них были направлены непосредственно кандидатами. Непосредственно в день голосования в избирательные комиссии всех уровней поступило 15 жалоб. По некоторым из них проводят проверку правоохранительные органы.

По словам Владимир Русинова, жалоб, которые могут поставить под сомнение результаты выборов, не зафиксировано.

Итоги выборов будут утверждены сегодня, 14 сентября. Также в среду Избирательная комиссия Свердловской области проведёт заседание и примет решение о выборах в Законодательное собрание по Краснотурьинскому одномандатному округу №16.