Мэр Ивделя Пётр Соколюк станет новым депутатом свердловского Заксобрания

Мэр Ивделя станет новым депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Ивделя станет новым депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Пётр Соколюк одержал убедительную победу на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.

Согласно данным регионального избиркома, представитель «Единой России» набрал 51,9% голосов. По информации системы ГАС «Выборы», за него проголосовали 12 608 избирателей.

«Законодательное собрание пополнилось депутатом от 16-го округа Петром Соколюком, глава города Ивдель (на данный момент он ещё не сложил свои полномочия). Победил он убедительно, набрав 51,89 % голосов. Север - территория всегда со своим характером, всегда с острой конкуренцией, что подтвердила эта избирательная кампания, где вели активную борьбу представители всех парламентских партий», - рассказал сегодня в ходе пресс-конференции секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Виктор Шептий отметил, что таким образом «Единая Россия» сохранила своё представительство в региональном Заксобрании — 36 депутатов из 50 (72% от числа мандатов).

Добавим, что второе место на выборах занял представитель КПРФ Николай Заморин, набравший 17,8% голосов, на третьей строчке оказался представитель «Справедливой России» Андрей Бычков (16,7%). Депутат Екатеринбургской гордумы от ЛДПР Антон Гусев набрал 8,9% голосов.

Добавим, что довыборы в Заксобрание были назначены после кончины в августе прошлого года заместителя председателя регионального парламента Анатолия Сухова, представлявшего Краснотурьинский округ.

Напомним, как сообщала «Областная газета», на довыборах в Законодательное собрание проголосовали 19,23% избирателей.

Всего Свердловской области 13 сентября прошло 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях. Помимо депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу №16, свердловчане выбирали ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы.

На 25 мандатов претендовали 128 кандидатов. Согласно предварительным результатам, 19 мандатов могут получить кандидаты от партии «Единая Россия», пять мандатов в местные думы достанутся самовыдвиженцам и одно место в думе Махнёво получит кандидат от КПРФ.