Свердловские депутаты готовятся рассмотреть инициативу о возвращении прямых выборов мэра

Напомним, собранные подписи были переданы в Законодательное собрание региона 10 сентября, после чего началась их проверка. Фото: Павел Ворожцов

Как сообщила ТАСС председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, областной парламент рассмотрит народную инициативу о возвращении прямых выборов мэра - подписей для этого было собрано достаточно.

- Законодательное собрание области проверило подписи, собранные в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра, - пояснил "Облгазете" лидер инициативной группы, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. - После собственной проверки мы передали в Законодательное собрание региона 13 020 подписей, из них было забраковано 1 297 подписей. Получается, что действительными было признано 11723 подписи (необходимо было перешагнуть порог в 10 тысяч подписей. -Прим. ред.). На этой неделе мы ждём решения от Людмилы Валентиновны о передаче законопроекта на рассмотрение одного из профильных комитетов областного парламента. Согласно законодательству, после этого он должен быть рассмотрен в течение 30 дней.

По данным "Облгазеты", решение о том, будет ли данный законопроект включён в повестку Законодательного собрания области должны принять уже в этот четверг, 1 октября, на заседании Совета Заксобрания области. К слову, заседание Совета включено в график работы областного парламента.

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