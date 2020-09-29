Реготделение Партии Пенсионеров возглавил экс-руководитель партпроекта "Единой России"

Сергей Полыганов был одним из нескольких кандидатов, которых Партия пенсонеров рассматривала в качестве руководителя реготделения. Фото: Алексей Кунилов

В начале сентября руководителем регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Свердловской области стал известный в регионе общественник Сергей ПОЛЫГАНОВ. До него практически два года отделением никто не руководил. В этом году в ходе Единого дня голосования в России Партия пенсионеров уже показала высокие результаты, преодолев избирательный барьер на выборах в 7 из 9 региональных парламентов. О планах свердловских партийцев на следующий год Сергей Полыганов рассказал в интервью "Облгазете".

- Сергей Владимирович, в 2016 году вы участвовали в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона, и являлись координатором партийного проекта "Школа грамотного потребителя". Что заставило изменить партийную принадлежность?

- Членом "Единой России" я никогда не был. А партпроект возглавлял как эксперт в сфере ЖКХ - считаю, что мне удалось вывести его на высокий уровень. Осуществляя общественный контроль в ЖКХ и других отраслях, я часто сталкивался с нарушением прав пенсионеров. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - я прочитал программу и устав Партии и принял это предложение.

- Предложение поступило от самих партийцев?

- Да. Москва рассматривала несколько кандидатов, в том числе и меня. Я прошёл собеседование, выиграл конкурс и был рекомендован Центральным советом партии. 31 августа на общем собрании члены регионального отделения выбрали меня председателем правления. Наши с женой родители - пенсионеры, знаю, как непросто им иногда приходится. Мне самому 55. Поэтому есть обоснованное желание сделать жизнь пенсионеров и предпенсионеров легче. Пенсионеры должны получать достойную пенсию, иметь хорошее и доступное медицинское и социальное обслуживание, при необходимости иметь возможность трудоустройства без потери пенсии. Для этого необходимо нам, тем, кому сегодня 50 и больше, избираться в представительные органы власти и менять законодательство.

- Какие изменения ждут отделение с вашим приходом?

- Региональное отделение будет расширяться и прирастать новыми членами партии. Мы откроем местные отделения партии во всех управленческих округах. Будем готовиться к выборам в Государственную думу РФ, Законодательное собрание области и к муниципальным выборам. Напомню, что Партия пенсионеров имеет право выставлять своих кандидатов без сбора подписей на выборы в Государственную думу. Такая же возможность у нас есть на выборах в муниципальные думы Арамиля и Берёзовского.

- Есть ли уже понимание, сколько кандидатов от партии выставите на выборы в Госдуму и Заксобрание, все ли округа закроете?

- Пока об этом говорить рано. Будем принимать решение после того, как станет известно, сколько кандидатов будут избирать по партийным спискам и сколько - по одномандатным округам.

- Мы уже упомянули проект "Школа грамотного потребителя", который хорошо известен по обучающим семинарам и проверкам качества предоставления услуг ЖКХ. Планируете в перспективе организовать что-то подобное в Партии пенсионеров?

- Обязательно, поскольку ЖКХ - это одна из злободневных тем для пенсионеров. Заместитель председателя Центрального совета партии Андрей Широков - федеральный эксперт в сфере ЖКХ, я региональный. Поэтому думаю, что партия в перспективе расширит свою программу в этой части, а члены партии будут помогать пенсионерам решать проблемы в отрасли ЖКХ.

Досье "ОГ" Сергей Владимирович Полыганов родился в 1965 году. В настоящий момент является председателем правления межрегионального отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей ЖКХ Свердловской области", председателем Общественного совета министерства энергетики и ЖКХ области. Возглавляет Совет Фонда "БАЖОВ". Член Общественной палаты Свердловской области третьего созыва (2015-2018 гг.).