Свердловские депутаты планируют законодательно усилить защиту обманутых дольщиков

Одним из вопросов, которые рассмотрят депутаты, станет усиление защиты обманутых дольщиков. Фото: Павел Ворожцов.

На заседании Совета Законодательного собрания Свердловской области утвердили повестку сорок восьмого заседания, запланированного на 13 октября. Одним из вопросов, которые рассмотрят депутаты, станет усиление защиты обманутых дольщиков.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, в настоящее время готовятся изменения в ст. 4 областного закона «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». Предполагается, что срок формирования реестра свердловчан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков и нуждающихся в поддержке, продлят до 1 января 2022 года. Ранее завершить формирование этого реестра планировалось на год раньше.

Кроме того, парламентарии намерены приравнять к обманутым дольщикам людей, у которых недобросовестные застройщики привлекали денежные средства по договорам займа, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Всего на предстоящем заседании депутаты рассмотрят более 30 вопросов, среди которых — продление срока применения нулевой ставки по патенту для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расширение понятия «воспитание», поддержка предпринимателей, работающих в сфере народных художественных промыслов.

Ранее «Областная газета» писала о том, что областной парламент готовится рассмотреть народную инициативу о возвращении прямых выборов мэра. Решение о том, будет ли данный законопроект включён в повестку Законодательного собрания, должны были принять сегодня. Пока об этом ничего не сообщается.