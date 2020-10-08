Пять свердловских муниципалитетов отмечены грантами за эффективное самоуправление

Пять свердловских муниципалитетов отмечены грантами за эффективное самоуправление. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловское правительство поощрит пять муниципалитетов за эффективное самоуправление. Деньги получат Каменск-Уральский и Волчанский городские округа, ГО Карпинск, Таборинский муниципальный район, а также город Лесной.

Приказом № 715-ПП утверждается "распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за 2019 год".

По данным документа, Каменск-Уральский ГО получит 822 750 рублей, Лесной – 411 375 рублей, ГО Карпинск – 274 250 рублей, Волчанский ГО и Таборинский муниципальный район – по 68 562 тысячи рублей. Общая сумма выплат составляет 1 645 500 рублей.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Фото: документ

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, суммы грантов были утверждены в ходе сегодняшнего заседания регионального правительства. Известно, что оценивалась эффективность работы местного самоуправления 73 муниципалитетов.

Оценка производилась по 42-м показателям в сфере экономического развития, образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения жильём, жилищно-коммунального хозяйства. Большое внимание также уделялось удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления. Получатели смогут потратить средства на развитие общественной инфраструктуры или выплаты сотрудникам.

Добавим, поощрение органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов предусмотрено госпрограммой «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» и присваиваются с 2011 года.