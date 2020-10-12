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12 октября 2020, 15:04

В Заксобрании Свердловской области планируют создать новую комиссию

Заксобрание

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят вопрос о создании новой комиссии. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят на завтрашнем заседании вопрос о создании новой комиссии. Предполагается, что она будет заниматься взаимодействием с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.

Ради создания комиссии планируется внести изменения в постановление «О комитетах и постоянных комиссиях Законодательного собрания Свердловской области». Об этом говорится в проекте повестки предстоящего заседания, опубликованного на сайте регионального парламента.

Добавим, в настоящее время в Заксобрании функционирует шесть комиссий — комиссии по межпарламентской деятельности, по символам Свердловской области, по регламенту Законодательного собрания, по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного собрания кандидатур на должности судей, по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатная комиссия.

Ранее также сообщалось о том, что на 48-м заседании депутаты рассмотрят вопросы о назначении Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области и об усилении защиты обманутых дольщиков.

Напомним, 13 сентября, в Единый день голосования, состоялись довыборы в Законодательное собрание Свердловской области. Региональный парламент пополнился депутатом от Краснотурьинского одномандатного избирательного округа №16 16-го округа Петром Соколюком, главой города Ивделя. Довыборы в региональный парламент были назначены после кончины в августе прошлого года заместителя председателя регионального парламента Анатолия Сухова, представлявшего этот округ.

Областная газета Свердловской области

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