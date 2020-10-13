Новый депутат возглавит только что созданную комиссию Заксобрания Свердловской области

Пётр Соколюк возглавит новую комиссию Заксобрания. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили создание ещё одной, седьмой по счёту, комиссии регионального парламента. Она будет заниматься взаимодействием с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.

В новую комиссию будет входить пять человек. Её возглавит Пётр Соколюк, ставший депутатом Заксобрания по итогам довыборов, прошедших в сентябре. Заместителем председателя назначен Владимир Анисимов. Также в состав комиссии войдут депутаты Вячеслав Брозовский, Кирилл Некрасов и Владимир Смирнов.

Напомним, 13 сентября, в Единый день голосования, состоялись довыборы в Законодательное собрание Свердловской области. Региональный парламент пополнился депутатом от Краснотурьинского одномандатного избирательного округа №16 16-го округа Петром Соколюком, главой Ивделя. Довыборы в региональный парламент были назначены после скончавшегося в августе прошлого года заместителя председателя регионального парламента Анатолия Сухова, представлявшего этот округ. На сегодняшнем заседании Пётр Соколюк принёс присягу депутата.

Добавим, также парламентарии сегодня назначили Игоря Морокова на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области ещё на один срок.