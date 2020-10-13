Судьёй Уставного суда Свердловской области назначен экс-глава Управления Генпрокуратуры в УрФО

На должность судьи Уставного суда Свердловской области назначили Юрия Турыгина. Фото: Владимир Мартьянов.

На должность судьи Уставного суда Свердловской области назначили Юрия Турыгина. Ранее он занимал пост начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

Представление о назначении Юрия Турыгина судьёй Уставного суда внёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кандидатура прошла отбор конкурсной комиссии. Квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала Турыгина в качестве кандидата. Депутаты регионального Заксобрания на сегодняшнем заседании одобрили его назначение.

Юрий Турыгин родился в 1952 году в Сысерти. Окончил Свердловский юридический институт по специальност «правоведение». В 2012 году защитил диссертацию в Академии Генеральной прокуратуры РФ. Является кандидатом юридических наук. Имеет стаж работы более 40 лет. С 2016 по 2019 годы работал начальником Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО. С июля 2019 года по настоящее время занимает должность советника губернатора Свердловской области. Заслуженный работник прокуратуры РФ.

Напомним, ранее новым начальником Генеральной прокуратуры РФ в УрФО был назначен Дмитрий Брытков, занимавший до этого должность заместителя главы ведомства.

Добавим, в прошлом году Уставу Свердловской области исполнилось 25 лет. К юбилею Основного закона региона «Областная газета» взяла интервью у председателя Уставного суда Вадима Пантелеева.