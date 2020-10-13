Свердловские депутаты приняли к рассмотрению народную инициативу о прямых выборах мэра

11 723 подписей, собранных в поддержку законпроекта о возвращении прямых выборов мэра, были признаны действительными. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли к рассмотрению проект закона о возвращении прямых выборов мэра. Документ был внесён в региональный парламент в порядке народной инициативы.

Законопроектом предполагается внести изменения в статью 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

За рассмотрение проекта проголосовал 41 депутат, против этого выступил один парламентарий, ещё один — не голосовал.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, после внесения народной инициативы в Заксобрание комитеты будут рассматривать её в обычном порядке, затем она будет вынесена на рассмотрение депутатами.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра. 1 297 из них были забракованы, а 11 723 — признаны действительными.

Ранее«Облгазета» публиковала мнения представителей фракций политических партий в Заксобрании региона об этом документе. Возможность возврата к прямым выборам мэров также оценил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Добавим, следующее заседание Заксобрание намечено на 27 октября.