Свердловские депутаты приняли к рассмотрению народную инициативу о прямых выборах мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли к рассмотрению проект закона о возвращении прямых выборов мэра. Документ был внесён в региональный парламент в порядке народной инициативы.
Законопроектом предполагается внести изменения в статью 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
За рассмотрение проекта проголосовал 41 депутат, против этого выступил один парламентарий, ещё один — не голосовал.
По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, после внесения народной инициативы в Заксобрание комитеты будут рассматривать её в обычном порядке, затем она будет вынесена на рассмотрение депутатами.
Напомним, как писала ранее «Областная газета», в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра. 1 297 из них были забракованы, а 11 723 — признаны действительными.
Ранее«Облгазета» публиковала мнения представителей фракций политических партий в Заксобрании региона об этом документе. Возможность возврата к прямым выборам мэров также оценил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Добавим, следующее заседание Заксобрание намечено на 27 октября.