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14 октября 2020, 19:01

Руководитель Центра управления регионом будет назначен до конца следующей недели

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В течение ближайшей недели должен решиться вопрос о том, кто возглавит Центр управления регионом, созданный в Свердловской области. Об этом "Облгазете" рассказал вице-губернатор области Сергей Бидонько. По его словам, сейчас рассматривается несколько кандидатур. В том числе - руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. 

- Да, мы действительно рекомендовали губернатору 3-4 кандидата, в числе которых был Илья Захаров. Но никакого решения пока не принято. Думаю, что вопрос решится до конца следующей недели, - пояснил Сергей Бидонько, который ранее был назначен руководителем проектного офиса ЦУРа. 

Отметим, итоговое решение о назначении кандидата будет принимать автономная некоммерческая организация "Диалог", которая является оператором проектов ЦУР. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал о создании новой структуры в начале сентября. Такие центры начали создавать в регионах после соответствующего поручения Владимира путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления в январе. Структуры будут заниматься сбором и обработкой обращений жителей региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муниципальные структуры. 

Областная газета Свердловской области

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