Заксобрание Свердловской области перенесло очередное заседание

Заксобрание Свердловской области заявило о переносе ближайшего заседания. Фото: Галина Соловьёва.

Законодательное собрание Свердловской области официально заявило о переносе ближайшего заседания. Оно состоится в ноябре, а не в конце октября, как планировалось изначально.

Решение о переносе 49-го заседания, которое должно было пройти 27 октября, было принято на заседании совета регионального парламента.

Как отмечается на сайте Заксобрания, на предстоящем заседании ожидается выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он озвучит доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Также депутаты в первом чтении рассмотрят проект областного бюджета и создадут временную согласительную комиссию по уточнению его параметров ко второму и третьему чтению.

Добавим, что на прошедшем заседании совета Законодательного собрания председатель регионального парламента Людмила Бабушкина попросила депутатов строго соблюдать санитарные требования.

Чтобы уточнить, вызван ли перенос заседания выявлением коронавируса у депутатов, «Областная газета» обратилась в пресс-службу Заксобрания. Там на вопрос не ответили и попросили переадресовать его руководителю пресс-службы. Связаться с ним пока не удалось.

Напомним, 13 октября в свердловском Заксобрании состоялось первое после летних каникул заседание, в повестку которого были включены почти четыре десятка вопросов. Подробнее о них можно прочитать в материале «Областной газеты».