Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
20 октября 2020, 09:30

Евгений Куйвашев поздравил военных связистов

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября.

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов войск связи с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что надёжная связь является важнейшим фактором успеха военных операций, слаженности и организованности действий армии.

Обращение губернатора опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев отметил огромный вклад военных связистов, чей вклад внёс огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

«Фронтовые связисты действовали инициативно и самоотверженно, проявляли героизм, нередко жертвовали своей жизнью, восстанавливая нарушенные коммуникации», - говорится в поздравлении губернатора.

Евгений Куйвашев также отметил, что на территории Свердловской области располагаются подразделения войск связи Центрального военного округа, в которых служат тысячи уральцев, которые используют самую современную технику новейшего поколения, оснащённую спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил военных связистов «за ответственную и добросовестную службу, патриотизм, надёжное обеспечение обороноспособности России».

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. Профессиональный праздник приурочен ко дню образования специальных войск связи России — 20 октября 1919 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.10.2020, 09:30 / Политика
Евгений Куйвашев поздравил военных связистов
20.10.2020, 08:48 / Спорт
Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменён
20.10.2020, 08:30 / Общество
В 20 свердловских городах за время пандемии выявлено более 200 заболевших COVID-19: карта
19.10.2020, 22:01 / Общество
Российский космонавт заснял Екатеринбург с борта МКС
19.10.2020, 21:40 / Общество
Патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви