Евгений Куйвашев поздравил военных связистов

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов войск связи с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что надёжная связь является важнейшим фактором успеха военных операций, слаженности и организованности действий армии.

Обращение губернатора опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев отметил огромный вклад военных связистов, чей вклад внёс огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

«Фронтовые связисты действовали инициативно и самоотверженно, проявляли героизм, нередко жертвовали своей жизнью, восстанавливая нарушенные коммуникации», - говорится в поздравлении губернатора.

Евгений Куйвашев также отметил, что на территории Свердловской области располагаются подразделения войск связи Центрального военного округа, в которых служат тысячи уральцев, которые используют самую современную технику новейшего поколения, оснащённую спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил военных связистов «за ответственную и добросовестную службу, патриотизм, надёжное обеспечение обороноспособности России».

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. Профессиональный праздник приурочен ко дню образования специальных войск связи России — 20 октября 1919 года.