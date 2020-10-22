Внесение поправок в Устав области "поставили на паузу"

Нынешний Устав области действует с 2010 года, поэтому ряд его положений уже нуждается в обновлении. Фото: Алексей Кунилов

Поправки в основной юридический документ Свердловской области - её Устав, будут вноситься после обширного изменения федерального законодательства. Такое мнение высказывают члены рабочей группы по внесению поправок в региональный Устав.

Рабочая группа по актуализации и совершенствованию Устава Свердловской области уже собиралась на несколько совещаний, однако их итоги пока носят предварительный характер. Об этом рассказала сопредседатель рабочей группы, региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

- Мы пока работаем и готовим черновики будущих изменений, - сказала областной омбудсмен. - Подготовка поправок в Устав - это большая работа, которую за неделю не сделать.

Татьяна Мерзлякова сообщила также, что она продолжает разработку положений о гражданском обществе для обновлённого Устава, в частности, работает над выведением так называемой "формулы общественного согласия".

Директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, отвечая на вопрос обозревателя "Областной газеты" о сроках внесения изменений в областной Устав, отметил, что не стоит этого делать до принятия ряда важных федеральных законов, в том числе закона "О правительстве", вчера прошедшего в Госдуме процедуру второго чтения. Также руководитель УИРЗа сказал, что необходимо дождаться внесения изменений в федеральный закон "О местном самоуправлении", без которых внесение поправок в главный документ субъекта Федерации будет нецелесообразным.

По мнению Николая Воронина, основная работа по изменению главного законодательного документа области, возможно, будет начата в декабре текущего года.