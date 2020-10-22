Владислав Пинаев возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области

Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева с избранием главой Совета муниципальных образований. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с избранием главой Совета муниципальных образований Свердловской области. Губернатор подчеркнул большую роль ассоциации в развитии местного самоуправления.

Глава региона отметил важность работы по выстраиванию эффективного взаимодействия с правительством Свердловской области и Законодательным собранием.

«При участии совета решаются многие вопросы, определяющие финансовую устойчивость муниципалитетов, уровень инвестиционной привлекательности территорий, темпы модернизации социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды обитания», — приводит слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, бывший председатель правления ассоциации Пётр Соколюк, занимавший пост главы Ивделя, прекратил работу в совете муниципалитетов после того, как был избран депутатом областного Законодательного собрания. Глава региона поблагодарил Петра Соколюка за плодотворную работу и пожелал ему успехов в парламентской деятельности,

На отчётно-выборном собрании ассоциации 22 октября новым руководителем был избран глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Рассчитываю, что новый руководитель ассоциации сумеет сохранить и укрепить авторитет и значимость организации, которая и впредь будет содействовать развитию территорий, внедрению лучших практик работы», — сказал Евгений Куйвашев.