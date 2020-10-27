Новый указ губернатора: какие коронавирусные ограничения вступают в силу с 27 октября?

Фото: Галина Соловьёва

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом продлил коронавирусные ограничения и ввёл новые запреты.

Теперь при проведении официальных мероприятий и культурных мероприятий на объектах физкультуры и спорта количество посетителей не может превышать 50 процентов от вместимости. Что касается спортивных мероприятий, то на закрытых площадках они будут проходить без зрителей. Спортивные объекты, которые находятся на воздухе, также могут заполнятся наполовину.

Вузы и профессиональные образовательные организации могут перейти на дистанционное электронное обучение, правда эта мера носит лишь рекомендательный характер. Что касается школьников, то для них осенние каникулы могут быть увеличены до 14 дней. Последнее слово в этом вопросе будет за муниципальными властями.

- Я уже говорил, к сожалению, после начала учебного года школы ожидаемо становятся очагами распространения вирусов и инфекций. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Свердловской области я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы ещё на неделю, - пояснил своё решение Евгений Куйвашев. - Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако, я считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Масочный режим и режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет продлён на две недели, до 9 ноября.