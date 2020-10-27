Илья Захаров согласован на должность руководителя ЦУРа

Илья Захаров 12 лет возглавлял городской избирком, а в июне прошлого года стал руководителем аппарата администрации Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ЕГД

Руководитель аппарата городской администрации Екатеринбурга Илья Захаров согласован руководством автономной некоммерческой организации «Диалог» на должность руководителя Центра управления регионом. Об этом «Облгазете» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Приказ будет подписан на этой неделе, пока Захаров исполняет свои обязанности в мэрии.

Напомним, поручение о создании Центров по управлению регионом в каждом субъекте Федерации дал Президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию местного самоуправления в январе 2020 года. Сотрудники ЦУРа должны будут собирать и обрабатывать все обращения жителей региона в органы власти, государственные и муниципальные структуры. Обращения будут собирать с официальных сайтов и горячих линий, а также из социальных сетей и мессенджеров.

Курирует проект бывший сотрудник администрации Президента Алексей Гореславский, возглавляющий АНО «Диалог». Контроль за проектом осуществляет Минкомсвязи РФ. На создание регионального ЦУРа Свердловской области, как и другим российским регионам, будет выделено 329 млн рублей. Планируется, что офис откроется в Екатеринбурге по улице Московской, 11.

В связи с грядущим официальным назначением Ильи Захарова, органам власти предстоит решить ещё один кадровый вопрос – найти нового руководителя аппарата администрации Екатеринбурга.

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