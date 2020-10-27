Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
27 октября 2020, 18:59

«Единая Россия» назначила куратора выборов-2021 в УрФО

Флажки – РФ и ЕР, символика единороссов

Единороссы планируют собрать максимум голосов на выборах в Госдуму, Тюменскую областную думу, свердловское Заксобрание и окружную думу ХМАО. Фото: Владимир Мартьянов

На заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» принято решение о назначении куратора выборов в 2021 году. Им стал председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш будет отвечать за подготовку к выборам в Государственную думу в УрФО, выборы депутатов тюменской областной думы, Заксобрания Свердловской области и думы ХМАО.

Как отметила заместитель руководителя Уральского МКС Елена Чечунова, профильной комиссии, которую возглавил Владимир Мякуш, в ближайшее время партийцам предстоит проанализировать прошедшие выборы и сформировать рекомендации по подготовке праймериз и предстоящих избирательных кампаний.

Справка «ОГ»

Владимир Мякуш родился 20 мая 1948 года в селе Митрофановском Сосновского района Челябинской области.

Окончил инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института.

Работал электрослесарем, профсоюзным лидером, руководителем среднего и высшего звена на металлургическом производстве.

В 1998 году впервые был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области, после чего неоднократно переизбирался.

Пять раз избирался председателем регионального Заксобрания (июнь 2005, декабрь 2005, октябрь 2010, сентябрь 2015, сентябрь 2020).

В 2005–2020 годах – секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». На этой должности Владимира Мякуша в сентябре текущего года сменил нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №202 от 28.10.2020 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2020, 14:22 / Политика
Госдума приняла в третьем чтении новый закон о Правительстве России
23.10.2020, 13:34 / Политика
Бэлла Черкесова сменила Алексея Волина на посту замглавы Минцифры
22.10.2020, 17:04 / Политика
Владислав Пинаев возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области
21.10.2020, 15:31 / Политика
Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря
21.10.2020, 15:05 / Политика
Избирком Екатеринбурга провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени