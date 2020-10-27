«Единая Россия» назначила куратора выборов-2021 в УрФО

Единороссы планируют собрать максимум голосов на выборах в Госдуму, Тюменскую областную думу, свердловское Заксобрание и окружную думу ХМАО. Фото: Владимир Мартьянов

На заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» принято решение о назначении куратора выборов в 2021 году. Им стал председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш будет отвечать за подготовку к выборам в Государственную думу в УрФО, выборы депутатов тюменской областной думы, Заксобрания Свердловской области и думы ХМАО.

Как отметила заместитель руководителя Уральского МКС Елена Чечунова, профильной комиссии, которую возглавил Владимир Мякуш, в ближайшее время партийцам предстоит проанализировать прошедшие выборы и сформировать рекомендации по подготовке праймериз и предстоящих избирательных кампаний.

Справка «ОГ» Владимир Мякуш родился 20 мая 1948 года в селе Митрофановском Сосновского района Челябинской области. Окончил инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института. Работал электрослесарем, профсоюзным лидером, руководителем среднего и высшего звена на металлургическом производстве. В 1998 году впервые был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области, после чего неоднократно переизбирался. Пять раз избирался председателем регионального Заксобрания (июнь 2005, декабрь 2005, октябрь 2010, сентябрь 2015, сентябрь 2020). В 2005–2020 годах – секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». На этой должности Владимира Мякуша в сентябре текущего года сменил нынешний челябинский губернатор Алексей Текслер.

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