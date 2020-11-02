Евгений Куйвашев создал координационный совет по делам казачества. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о создании координационного совета по делам казачества. Контроль за исполнением указа возложен на вице-губернатора региона Сергея Бидонько.

Согласно тексту документа, совет будет заниматься обеспечением взаимодействия исполнительных и иных государственных органов с казачьими обществами и общественными объединениями, определять приоритетные направления госполитики в отношении казачества на территории Свердловской области, а также информировать губернатора и правительство региона по вопросам государственной политики в отношении российского казачества.

Председателем координационного совета назначен вице-губернатор Сергей Бидонько. Его заместителем стал советник главы региона, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов, а секретарём совета назначен замдиректора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрий Числов. Всего в составе координационного совета значится 39 человек.

Публикуем документ, размещённый на портале правовой информации Свердловской области.