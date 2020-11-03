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3 ноября 2020, 16:15

Евгений Куйвашев превзошёл Бориса Ельцина

Евгений Куйвашев и Борис Ельцин. Фото Алексея Кунилова.

Евгений Куйвашев и Борис Ельцин. Фото Алексея Кунилова.

Первый Президент России руководил Свердловской областью 8 лет и 168 дней. В конце минувшей недели нынешний глава региона Евгений Куйвашев превысил этот показатель.

Борис Ельцин получил должность первого секретаря Свердловского обкома КПСС 2 ноября 1976 года. Будущему президенту было тогда 45 лет и 9 месяцев. 18 апреля 1985 года его перевели на работу в Москву. До тогдашнего областного рекорда, которым владел Константин Николаев, Ельцин не дотянул около трёх месяцев...

Евгений Куйвашев был назначен врио губернатора области 14 мая 2012 года. Через 15 дней его утвердило в должности Законодательное собрание региона. Куйвашеву был41 год и 2 месяца. На сегодняшний день его стаж руководителя области составляет 8 лет 173 дня.

Областная газета Свердловской области
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