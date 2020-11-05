Утверждена повестка перенесённого заседания свердловского Заксобрания

Заседание начнётся с доклада губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Галина Соловьёва

В Законодательном собрании Свердловской области утвердили повестку первого заседания регионального парламента после вынужденного перерыва. На рассмотрении — 43 вопроса.

По словам председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной, повестка будет достаточно насыщенной, в неё войдут 43 вопроса. Заседание начнётся с доклада губернатора Евгения Куйвашева об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Мы будем рассматривать в первом чтении бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на этот же период», - рассказала Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее правительство Свердловской области одобрило проект бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Сразу после принятия бюджета в первом чтении, которое состоится 17 ноября, будут организованы согласительные процедуры.

Также в повестке предстоящего заседания — налоговые законы. В частности, планируется уточнить законопроекты о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, по упрощённой системе налогообложения, а также проект закона «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области».

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о наградах.

«Мы ходатайствуем о награждении знаком "За заслуги перед Свердловской областью 3 степени" очень уважаемого в регионе человека, промышленника, бывшего директора «Уравагонзавода» Владимира Щёлокова. Общественность инициировала и мы согласны с её мнением», - рассказал Людмила Бабушкина.

Как ранее сообщала «Областная газета», 13 октября в свердловском Заксобрании состоялось первое после летних каникул заседание, в повестку которого были включены почти четыре десятка вопросов.

Очередное, 49-е заседание должно было пройти 27 октября, но было перенесено на ноябрь решением заседания совета регионального парламента.

﻿﻿﻿«Комитеты уже приступили к работе над вопросами повестки предстоящего заседания. Их заседания также проходят с соблюдением всех санитарных норм и требований безопасности. Я надеюсь что мы это заседание проведём в плановом режиме и будем готовится к принятию бюджета во втором и третьем чтении 8 декабря», - резюмировала Людмила Бабушкина.