Свердловское Заксобрание готовится внедрить систему для дистанционного голосования

В настоящее время депутаты могут проголосовать только в зале заседаний. Фото: Галина Соловьёва.

В следующем году депутаты Законодательного собрания Свердловской области смогут участвовать в голосовании по законопроектам удалённо. В парламенте разрабатывают необходимую для этого систему.

Её запуск запланирован на I квартал 2021 года, рассказали «Областной газете» в пресс-службе Заксобрания.

«Сейчас технические службы занимаются доработкой нашей системы, что позволит депутатам голосовать удалённо и не собираться вместе. Это позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента вне зависимости от ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — передаёт пресс-служба слова председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Отметим, что в настоящее время депутаты могут проголосовать только в зале заседаний при помощи электронных карточек.

Напомним, ранее, как сообщала «Облгазета», региональный парламент перенёс заседание, которое должно было состояться 27 октября. На прошлой неделебыла утверждена повестка первого после вынужденного перерыва заседания. Оно состоится 17 ноября.