Владимир Якушев приступил к работе в должности полпреда Президента РФ в УрФО

Новый полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе прибыл в Екатеринбург. Владимир Якушев приступил к работе.
По прибытии в уральскую столицу Владимир Якушев провёл встречу с коллективом аппарата полпреда. Он поблагодарил своего предшественника Николая Цуканова и его команду за работу, а также обозначил ключевые задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.
В числе первоочерёдных задач названы контроль над безусловным исполнением решений главы государства¸ борьба с распространением COVID-19 и работа с субъектами РФ по обеспечению стабильного социально-экономического развития территорий.
Отдельно новый полпред отметил необходимость эффективного взаимодействия аппарата полномочного представителя, органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.
«Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем», - заявил на встрече Владимир Якушев.
Отмечается, что уже в ближайшее время новый полномочный представитель Президента РФ намерен провести рабочие встречи с главами регионов, депутатским корпусом, руководителями ключевых предприятий и организаций УрФО.
Напомним, указ о назначении Владимира Якушева полпредом в УрФО подписал 9 ноября Президент России Владимир Путин.
Новый полномочный представитель главы государства назвал свои главные задачи на новом посту.