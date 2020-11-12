Новый уральский полпред рассказал о планах своей работы и назвал Свердловского губернатора «тяжеловесом»

Несмотря на пандемию, новый полпред провёл встречу с журналистами не в привычном уже для них формате видеоконференции, а в обычном режиме. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назначенный на этот пост указом главы государства 9 ноября, прибыл во вторник в Екатеринбург, а в среду уже провёл свою первую в новой должности пресс-конференцию.

Открывая встречу с журналистами, новый полпред рассказал, что ключевыми своими задачами на ближайшее время считает контроль над исполнением поручений главы государства, связанных прежде всего с реализацией национальных проектов, координацию принимаемых в регионах мер по противодействию коронавирусной инфекции и работу с субъектами РФ по обеспечению стабильного социально-экономического развития территорий.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не намерен вмешиваться в осуществление главами уральских субъектов РФ их полномочий, а свою роль в выполнении поставленных Президентом России задач видит прежде всего в оказании помощи регионам.

Владимир Якушев также заявил, что все начинания его предшественника Николая Цуканова будут продолжены, а сформированной за последние годы в уральском полпредстве команде управленцев не грозят никакие кадровые перетряски.

На вопрос о том, намерен ли он предложить главам входящих в УрФО регионов совместное выполнение какого-либо большого начинания, подобного инициированному первым уральским полпредом Петром Латышевым проекту «Урал промышленный — Урал полярный» или появившейся позже идее строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск, Владимир Якушев ответил, что всегда выступает в поддержку больших инфраструктурных проектов. Но сегодня, по его мнению, таким объединяющим делом должно стать выполнение поручения Владимира Путина — добиться, чтобы каждый россиянин, а значит, и каждый уралец, независимо от того, в каком регионе, городе или деревне он живёт, уже в ближайшее время почувствовал реальное улучшение своей повседневной жизни.

Отвечая же на вопрос о перспективах строительства второй ветки метро в уральской столице, полпред заявил, что ему необходимо время для того чтобы разобраться с «цифрами экономики этого и других подобных проектов» по Свердловской области, но отметил, что в любом случае в первую очередь он будет ориентироваться на мнение по этому вопросу Евгения Куйвашева, которого он назвал «настоящим тяжеловесом» среди российских губернаторов, успешно решающим стоящие перед регионом проблемы.

Участники пресс-конференции задали новому полпреду и массу других вопросов, отвечая на которые, Владимир Якушев даже попросил «не требовать от него невозможного» и напомнил, что в столице Урала он работает лишь второй день. Но пообещал, что будет и впредь открыт для СМИ, поскольку предпочитает, чтобы журналисты получали информацию о его работе от него самого, а не тиражировали непроверенные факты из интернета.

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