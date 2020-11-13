Новый полпред Президента РФ в УрФО и губернатор Свердловской области провели первую рабочую встречу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели свою первую рабочую встречу. Темой обсуждения стали основные направления работы в рамках их взаимодействия.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено теме борьбы с коронавирусом и развитию системы здравоохранения. Также Владимир Якушев и Евгений Куйвашев затронули вопросы социально-экономического развития региона и поговорили о реализации нацпроектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, Владимир Якушев назначен на пост полпреда Президента РФ в УрФО указом главы государства 9 ноября. 11 ноября он прибыл в Екатеринбург, а накануне провёл свою первую в новой должности пресс-конференцию. На ней он ещё раз рассказал, что считает своими ключевыми задачами.