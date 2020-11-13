Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
13 ноября 2020, 09:28

Новый полпред Президента РФ в УрФО и губернатор Свердловской области провели первую рабочую встречу

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев

Новый полпред Президента РФ в УрФО и губернатор Свердловской области провели первую рабочую встречу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели свою первую рабочую встречу. Темой обсуждения стали основные направления работы в рамках их взаимодействия.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено теме борьбы с коронавирусом и развитию системы здравоохранения. Также Владимир Якушев и Евгений Куйвашев затронули вопросы социально-экономического развития региона и поговорили о реализации нацпроектов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, Владимир Якушев назначен на пост полпреда Президента РФ в УрФО указом главы государства 9 ноября. 11 ноября он прибыл в Екатеринбург, а накануне провёл свою первую в новой должности пресс-конференцию. На ней он ещё раз рассказал, что считает своими ключевыми задачами.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2020, 12:29 / Общество
Выжившая после стрельбы на Уралмаше рассказала подробности трагедии
13.11.2020, 12:13 / Общество
Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне на реке Талая
13.11.2020, 11:34 / Общество
На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники
13.11.2020, 11:31 / Общество
В Ревде тысяча человек осталась без воды
13.11.2020, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни