Евгений Куйвашев поздравил войска РХБ защиты

Поздравление главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты. Профессиональный праздник отмечается в России ежегодно 13 ноября.

Поздравление главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». В своём обращении свердловский губернатор напомнил, что войска радиационной, химической и биологической защиты выполняют важные и ответственные задачи по защите Вооружённых сил и населения страны от последствий применения оружия массового поражения, принимают участие в ликвидации ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф.

«В этом году мы особенно остро ощутили значимость этого рода войск. Подразделения войск РХБ защиты были на самых опасных направлениях в борьбе с коронавирусной инфекцией, успешно выполняя дезинфекционные мероприятия не только в России, но и за рубежом – в Сербии и Италии», - отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона также подчеркнул, что на сегодняшний день подразделения войск проводят обеззараживание на сборных пунктах Центрального военного округа, а также осуществляют дезинфекцию вузов, учебных заведений и социальных объектов Свердловской области.

В конце своего обращения губернатор поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты «за высокий профессионализм, добросовестную службу, верность воинскому долгу, мужество и патриотизм, весомый вклад в обеспечение безопасности жителей региона».