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13 ноября 2020, 21:51

Помощница бывшего министра строительства РФ переезжает в Екатеринбург

Набережная Екатеринбурга

Ольга Фролова написала, что 13 ноября стал её последним днём работы в министерстве строительства России, и она переезжает в уральскую столицу. Фото: Facebook Ольги Фроловой.

Помощница бывшего главы Минстроя РФ Ольга Фролова заявила о своём переезде в Екатеринбург. Ранее в уральскую столицу прибыл экс-министр строительства Владимир Якушев, которого Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в УрФО.

На странице в Facebook Ольга Фролова написала, что 13 ноября стал её последним днём работы в министерстве строительства России, и она переезжает в уральскую столицу.

"Благодарю журналистов, коллег из ФОИВов и региональных органов власти… Беру курс на Екатеринбург. Всё только начинается! До встречи, друзья, и спасибо, что остаётесь рядом!", - написала помощница экс-главы Минстроя.

В течение часа после публикации записи сообщение было удалено, осталась только фотография с набережной в центре Екатеринбурга.

Напомним, вчера Владимир Якушев провёл свою первую пресс-конференцию на посту полпреда Президента в УрФО. Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, будет ли он набирать в полпредство своих бывших коллег из Тюмени, он заявил, что планирует работать на новом посту с людьми, к которым он привык.

Областная газета Свердловской области

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