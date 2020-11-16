Одним из самых популярных инвестпроектов этого года в Новоуральске является производство одноразовых масок. Фото: Галина Соловьёва

В регионе подведены итоги работы муниципалитетов по созданию комфортных условий для предпринимателей. Итоги ежегодного рейтинга инвестпривлекательности озвучили на последнем заседании правительства области. Третий раз подряд первое место занял Новоуральский ГО – несмотря на то, что город является закрытым.

Как составляется рейтинг?

Ежегодно рейтинг формирует министерство инвестиций и развития Свердловской области. Как сообщили «Облгазете» в министерстве, оценка муниципальных управленческих команд за их усилия по привлечению инвесторов проводилась по пяти основным направлениям. Это «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса», «поддержка малого и среднего предпринимательства» и «развитие конкуренции».

По каждому из направлений выделяются десятки показателей, по которым оценивается работа главы муниципалитета и чиновников, отвечающих за развитие бизнеса. Особое внимание в числе прочего уделяется успехам по созданию концессий в коммунальном хозяйстве и сокращению времени, которое предприниматели тратят на получение услуг.

Кто в лидерах?

Глава региона Евгений Куйвашев, сообщая о рейтинге на прошедшем на минувшей неделе заседании правительства, отметил, что помимо Новоуральска в тройку лидеров вошли Невьянский ГО и ГО Красноуральск.

– В свою очередь, Верхнесалдинский городской округ поднялся на 19 пунктов и вышел на четвёртое место. Благодарю глав этих муниципалитетов. В то же время хочу подчеркнуть, что для многих руководителей результаты рейтинга являются основанием для серьёзного пересмотра подходов к ведению инвестиционной политики. Необходимо повысить эффективность этой работы, обеспечить реальное улучшение делового климата, – сказал Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что в группе лидеров сохранили свои позиции: Берёзовский городской округ (5-е место), Волчанский городской округ (10-е место). В лидеры рейтинга впервые вошли: Малышевский городской округ (поднялся на 23 позиции и занимает 8-е место), Тавдинский городской округ (поднялся на 17 позиций и занимает 9-е место), городской округ Краснотурьинск (поднялся на 8 позиций и занимает 6-е место), Белоярский городской округ (поднялся на 5 позиций и занимает 7-е место).

Секреты успеха

Мы поинтересовались у представителей муниципалитетов, что, по их мнению, повлияло на их высокие результаты. Глава Новоуральского ГО Владимир Цветовв разговоре с «Облгазетой» отметил, что как раз три года назад, в 2017 году, власти занялись разработкой проекта концепции создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и формированием инвестиционной экосистемы.

– В городе создана сильная система поддержки бизнеса: фонды, электронный документооборот для предпринимателей, – говорит Владимир Цветов. – Присутствие в Новоуральске предприятий Росатома обеспечивает благоприятные условия для социально-экономического развития городского округа. Развивается потенциал ТОР. В рабочий режим вышли четыре резидента, занятых в области производства, ремонта оборудования, химической промышленности. На стадии становления находятся два резидента с проектами сферы пищевой промышленности и производства оборудования. Рассмотрение на присвоение статуса резидента ТОР проходят 4 заявки. Три крупных промышленных предприятия открыли в Новоуральске свои филиалы.

В свою очередь, начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского ГО Татьяна Кропотова рассказала, что правительство Свердловской области высоко оценило разработанную в 2019 году дорожную карту по содействию развитию конкуренции в муниципалитете на период 2019–2022 годов. Кроме того, 2019 году администрация Верхней Салды внедрила новый муниципальный инвестиционный стандарт, вследствие чего сократились сроки выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию, структурировано взаимодействие инвесторов и ресурсоснабжающих организаций.

– На повышение рейтинга территории повлияла и работа по заключению в 2019 году инвестиционных соглашений. Например, таких как договор между администрацией городского округа и акционерным обществом «Облкоммунэнерго» о создании акционерного общества «Верхнесалдинские электрические сети». Ещё один немаловажный фактор – увеличение объёмов выставленных на аукционы земельных участков: в 2019 году в округе отмечена динамика общего количества заключённых договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов, – отметила Татьяна Кропотова.

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