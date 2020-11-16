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16 ноября 2020, 17:13

Уральский полпред Владимир Якушев провёл совещание с главными федеральными инспекторами

Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Новый полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Главной темой стали меры применяемые в регионах для борьбы с коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе уральского полпредства, в ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономической и общественно-политической ситуации в субъектах Уральского федерального округа.

Так, главные федеральные инспекторы доложили полпреду о мерах, принимаемых в регионах по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции и реализации национальных проектов.

Владимир Якушев акцентировал внимание главных федеральных инспекторов на необходимость постоянного контроля за ситуацией в здравоохранении, касающейся оказания плановой медицинской помощи. Особое внимание на совещании было уделено работе образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры.

По итогам совещания главным федеральным инспекторам были даны соответствующие поручения.

Напомним, Владимир Якушев был назначен на пост полпреда Президента РФ в УрФО указом главы государства 9 ноября. 11 ноября он прибыл в Екатеринбург. 13 ноября новый полпред провёл первую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 

Областная газета Свердловской области

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