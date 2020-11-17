Евгений Куйвашев: основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Евгений Куйвашев призвал народных избранников консолидировать усилия на восстановлении региональной экономики, снижении уровня безработицы, росте реальных денежных доходов населения. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Уважаемая Людмила Валентиновна!

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!

В Свердловской области завершается главный этап бюджетного процесса. Искренне хочу поблагодарить всех вас за ответственную и добросовестную работу, конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти региона, правительством Свердловской области, отстаивание интересов ваших избирателей.

Безусловно, основной особенностью 2020 года стала работа в условиях новых вызовов и трудностей, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Мы должны были, обеспечивая безопасность людей и функционирование экономики, заложить основу для последующего роста, выхода на новый уровень по всем ключевым направлениям.

Считаю, что с этой задачей мы в целом справились.

Сегодня я бы хотел поделиться с вами своим видением того, какие направления являются приоритетными для Свердловской области на предстоящие три года.

Безусловно, ключевой задачей, которой мы руководствовались в 2020 году и которая остается для нас главенствующей на ближайшую перспективу, является достижение национальных целей развития страны, определённых Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

На стабилизацию ситуации и преодоление негативных последствий пандемии коронавируса направлен Общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Соответственно, в текущем году мы провели серьёзную работу по корректировке наших стратегических документов и программ, в том числе программы «Пятилетка развития Свердловской области».

Уважаемые коллеги!

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Свердловской области остаётся непростой, но контролируемой. Совместно с депутатским корпусом мы своевременно приняли все необходимые меры для того, чтобы обеспечить стабильность в работе системы здравоохранения, нормальное функционирование региональной экономики и социальной сферы. Первоочередные решения были направлены на помощь семьям с детьми и поддержку бизнеса.

Именно семьи, имеющие детей, оказались в наиболее сложных условиях в период пандемии. В этом году за счёт федерального бюджета различным категориям семей с детьми в Свердловской области было выплачено свыше 18 млрд рублей.

Эти меры мы дополнили нашими региональными выплатами, которые получили более 78 тысяч малоимущих семей, многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Оперативно были приняты и реализованы решения по поддержке безработных граждан. С начала года общий объём выплат пособий по безработице составил почти 5,7 млрд рублей.

Серьёзная поддержка была оказана бизнесу.

Так, была введена региональная выплата для самозанятых. Её получили более 15 тысяч человек.

На уровне Федерации были запущены льготные кредитные программы, направленные на сохранение трудовых коллективов, поддержание текущей деятельности предприятий. Федеральные инициативы мы дополнили региональными мерами по снижению фискальной нагрузки, реструктуризации кредитных обязательств.

Особое внимание мы уделяем работе системообразующих организаций.

С начала пандемии на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и стабилизации экономической ситуации было направлено почти 15 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей – средства областного бюджета.

Уважаемые коллеги!

Коронавирусная инфекция стала для всех нас беспрецедентным медицинским, экономическим и социальным вызовом.

И сегодня я хочу ещё раз высказать искреннюю благодарность всем врачам, медсёстрам, работникам диагностических центров, службы «Скорой помощи», нашим волонтёрам. Всем, кто противостоит распространению коронавируса, находится на переднем крае борьбы с эпидемией.

В этот непростой период сфере здравоохранения была оказана самая серьёзная и масштабная поддержка.

Так, около 2,3 млрд рублей из федерального бюджета было направлено на перепрофилирование и оснащение коечного фонда. Порядка 5,8 млрд рублей было выделено на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Эта работа будет продолжена. В частности, мы принимаем все меры для обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами.

Ситуация с пандемией показала важность системного подхода при планировании мероприятий по развитию сферы здравоохранения. Поэтому по моему поручению разрабатывается комплексная программа Свердловской области «Общественное здоровье уральцев». Она призвана повысить доступность и эффективность региональной системы здравоохранения, укрепить её готовность успешно противостоять любым вызовам.

Пакет антикризисных мер, усиленная бюджетная поддержка способствовали сохранению стабильности в реальном секторе экономики.

Ключевые макропоказатели, характеризующие самочувствие хозяйственного комплекса, демонстрируют позитивную динамику либо находятся вблизи прошлогодних значений.

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года:

– индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 100,6 процента;

– объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций превысил 1 трлн 712 млрд рублей, почти 99 процентов к уровню 2019 года в действующих ценах;

– введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью более 1 млн 300 тыс. кв. метров, или 112,5 процента к уровню 2019 года.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу организаций за 8 месяцев 2020 года составила почти 42,0 тыс. рублей, или 105,0 процента к уровню 2019 года.

Мы рассчитываем, что нормализация эпидемиологической ситуации, а также принимаемые нами меры позволят обеспечить в 2021 году положительную динамику ключевых макропоказателей.

Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 103,4 процента.

В 2021 году объём инвестиций в основной капитал увеличится на 5,5 процента к уровню 2020 года и составит более 444,0 млрд рублей.

К концу 2021 года уровень зарегистрированной безработицы сократится в 3 раза – с ожидаемых по итогам 2020 года 6 процентов до 2 процентов.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется и достигнет 43 704 рубля.

Чтобы исполнить этот прогноз, необходима планомерная работа всех звеньев власти – законодательной, исполнительной, требуется сотрудничество регионального и местного уровней управления.

Мы строим свою работу, руководствуясь национальными целями развития, а также новыми положениями Конституции России, в которых обозначены контуры единой системы публичной власти.

Уважаемые коллеги!

Пять национальных целей развития, определённых Президентом России, служат повышению качества жизни людей и выводу экономики страны на траекторию уверенного роста.

Исходя из них, мы формируем бюджетную политику нашего региона. Жители Свердловской области – и в крупных городах, и в малых населённых пунктах – должны видеть и чувствовать позитивные изменения не только в отдалённой перспективе, но здесь и сейчас.

Инструментом достижения национальных целей являются национальные проекты. В 2020 году на финансовое обеспечение региональных составляющих нацпроектов предусмотрено почти 40 млрд рублей.

Остановлюсь подробнее на каждом ключевом направлении бюджетной и, шире, – социально-экономической политики.

В первую очередь, это сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

Ситуация с пандемией отчётливо показала необходимость продолжения работы по модернизации системы здравоохранения, внедрению новых подходов.

Так, в этом году построена и открыта новая «бережливая» детская поликлиника в Кировграде. Всего в формате «бережливых поликлиник» работают уже 80 организаций здравоохранения региона.

По итогам года будут переоснащены шесть первичных сосудистых отделений, в том числе в Асбесте, Краснотурьинске, Ирбите. В следующем году планируем переоснастить 14 таких отделений.

Мы также открыли два инновационных объекта для лечения онкобольных, организуем работу четырёх центров амбулаторной онкологической помощи. К концу 2021 года планируется создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Бесспорно, важнейшей составляющей здоровья и здорового образа жизни является возможность заниматься спортом, доступность спортивной инфраструктуры.

В этом году будут запущены в эксплуатацию 12 спортивных площадок для занятия уличной гимнастикой, реконструированы стадионы в Полевском, Серове, Реже, построена лыжная база в селе Трифоново Пышминского района. Мы продолжим работу по модернизации спортивных объектов и в следующем году. В эксплуатацию будут введены новые спортивные площадки, футбольный центр Уральской футбольной академии, а также ледовые арены в Сысертском и Талицком городских округах.

В числе ключевых вопросов социального блока – адресная государственная поддержка семей с детьми. Так, в этом году свыше 5 700 семей получили региональные материнские сертификаты по случаю рождения или усыновления третьего ребёнка.

Большое внимание мы уделяем развитию социальной инфраструктуры, строительству школ и детских садов, созданию удобных дворовых территорий, досуговых пространств.

Так, по итогам года в Свердловской области появятся 10 новых современных детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде и других городах.

Отсюда и второй большой блок национальных целей развития, который связан с повышением доступности и качества образования, созданием условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала людей, прежде всего молодежи.

Мы планомерно и последовательно решаем проблему перехода на односменное обучение в школах. Только в этом году за счёт строительства и реконструкции зданий будут созданы порядка 9 тысяч новых мест в школах.

Мы серьёзно пересмотрели подходы к развитию образовательной инфраструктуры. Во многом решать эту задачу помогают образовательные центры «Точки роста», которые мы создаём в сельских территориях. В этом году открыты 42 таких центра в 33 муниципалитетах нашего региона. И эта практика должна быть продолжена.

Далее. Третий блок национальных целей связан с решением вопросов комфортной среды для жизни: строительством жилья, благоустройством городских пространств, развитием соответствующей инфраструктуры.

Свердловская область демонстрирует высокие показатели ввода жилья. На протяжении нескольких лет регион ежегодно преодолевает планку в два миллиона «квадратов». Наши усилия направлены на сохранение сложившейся тенденции.

Наряду с этим мы серьёзно преображаем городское пространство, облагораживаем парки, скверы, набережные. Только в этом году обустроены 47 дворовых и 52 общественные территории. Ещё три объекта будут введены до конца ноября.

В следующем году нам предстоит реализовать около 70 проектов благоустройства более чем в сорока́ муниципальных образованиях.

Современные стандарты комфортной жизни немыслимы без решения вопросов экологического благополучия, модернизации систем ЖКХ, повышения безопасности и качества автодорог.

Мы тесно работаем с уральскими предприятиями по сокращению объёмов выбросов загрязняющих веществ. Среди лидеров этой работы – промышленные гиганты Нижнего Тагила, которые в совокупности инвестировали более 1 млрд рублей в экологические и природоохранные мероприятия. Ещё один пример – Первоуральский новотрубный завод, который ввёл в эксплуатацию комплекс очистных сооружений «Aква Генезис».

В этом году масштабная работа по модернизации систем водоснабжения велась в Ревде, Верхней Туре, Кушве, Кировграде. В следующем году планируется обновление соответствующей инфраструктуры в Верхотурье, Первоуральске. Продолжим работы в Кушве.

Нельзя не отметить большую работу по развитию иулучшению качества автомобильных дорог. В 2020 году отремонтированы порядка 290 километров автомобильных дорог, более двухсот километров планируем отремонтировать в 2021 году.

Ключевой проект – строительство ЕКАДа, для которого, по решению Президента России, региону выделено дополнительно два миллиарда рублей.

Уважаемые коллеги, я перечислил лишь часть нашей текущей и перспективной работы по достижению национальных целей развития в социальной сфере.

Эти планы должны опираться на прочный экономический и бюджетный фундамент. Данной задаче отвечает четвёртая цель национального развития, направленная на обеспечение устойчивого экономического роста, развитие предпринимательства, повышение доходов граждан.

Что является драйверами развития, источниками роста региональной экономики?

Первое – стимулирование частных инвестиций, техническое перевооружение действующих предприятий, поддержка высокотехнологичного бизнеса.

Считаю, что Свердловская область должна принять самое активное участие в реализации «дорожной карты» трансформации делового климата. Её цель – устранить препятствия для использования передовых технологий, внедрения новаций во всех сферах. В том числе в медицине, образовании, финансовом секторе, автотранспорте.

По итогам первого полугодия 2020 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования превысил 177 млрд рублей, или 105,8 процента к аналогичному уровню 2019 года.

В основе запуска нового инвестиционного цикла лежит реализация проектов в базовых отраслях экономики, прежде всего в промышленности.

Так, за 9 месяцев 2020 года запущено новое и модернизировано 31 промышленное производство, созданы около тысячи новых рабочих мест. На Северском трубном заводе запущен современный комплекс термообработки труб. Проведена модернизация домны на ЕВРАЗ НТМК. «Уральские локомотивы» приступили к реализации масштабного проекта по выпуску высокоскоростных пассажирских электропоездов.

Мы активно вовлекаем уральские предприятия в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В настоящее время участниками проекта являются 77 предприятий. К 2024 году мы намерены довести их количество до 308.

Одним из ресурсов устойчивого экономического развития является более активная работа уральских предприятий по удовлетворению внутрироссийского потребительского и инвестиционного спроса. Нельзя недооценивать ёмкость и потенциал регионального рынка.

Ещё один значимый источник роста экономики – участие предприятий промышленного и строительного комплексов Свердловской области в крупных федеральных проектах, дающих мощный мультипликативный эффект.

Среди таких проектов – подготовка к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге в 2023 году. Для уральских предприятий – это возможность загрузить производственные мощности, обеспечить создание рабочих мест, стабильную заработную плату сотрудникам, налоговые отчисления в местный и областной бюджеты.

Расходы на Универсиаду носят инвестиционный характер, поэтому в текущих непростых экономических условиях должны рассматриваться как инструмент для скорейшего восстановления региональной экономики.

Следующий ресурс развития, который хочу выделить, – это продвижение инновационной повестки, связанной с разработкой и внедрением высоких технологий, развитием таких растущих и перспективных секторов экономики, как IT-сфера.

В числе крупных инновационных проектов – создание Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Общий объём финансирования научно-технологических проектов НОЦ предварительно составляет порядка 14 млрд рублей. Мы уже подали заявку на участие НОЦ в конкурсном отборе для получения федеральной поддержки. Рассчитываем, что наша заявка будет одобрена.

Знаковым проектом в IT-секторе является создание научно-технологического центра «Контур-Парк», который должен стать пространством для запуска инициатив в цифровой сфере.

Цифровая трансформация экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления – это ещё одна национальная цель, достижение которой должно быть обеспечено к 2030 году.

Мы системно занимаемся решением этой задачи.

В социальной сфере осуществлён запуск Единой социальной карты. В строительном комплексе продолжается внедрение технологий цифрового моделирования. В этом году мы приступили к созданию цифровой облачной платформы в градостроительстве. Поэтапно осуществляется цифровизация городской транспортной инфраструктуры.

Цифровая повестка реализуется и в промышленном секторе. Среди примеров – цифровизация и роботизация производственных и технологических процессов на предприятиях УГМК-холдинга. Это внедрение новых программных инструментов, таких как «Цифровой помощник», использование технологий лазерного сканирования подземных объектов и многое другое.

Уважаемые коллеги!

В этом году последствия пандемии, конечно, оказали свое негативное влияние на динамику исполнения областного бюджета.

По итогам 10 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились на 6,5 процента. От прогнозных значений в целом по году мы недоберём собственных доходов около 30 миллиардов рублей.

Поддержка региональным финансам была оказана из федерального бюджета. Уже поступили два федеральных транша на обеспечение сбалансированности областного бюджета на общую сумму почти 10 млрд рублей.

Несмотря на объективное сокращение доходной части областного бюджета, нам удалось обеспечить:

– безусловное выполнение всех социальных обязательств;

– мобилизацию ресурсов для финансирования неотложных задач в здравоохранении и первоочередных мер в социальной сфере и экономике;

– плановую и в целом ритмичную реализацию национальных проектов.

Эти же приоритеты в бюджетной политике являются для нас ключевыми и на предстоящий период.

Проект бюджета на 2021 год основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, который предполагает восстановление экономической активности в следующем году.

Объём расходов в 2021 году составит порядка 300 млрд рублей. Прогноз доходов областного бюджета на 2021 год – почти 260 млрд рублей.

Запас экономической и бюджетной прочности региона позволяет гарантированно выполнить весь объём социальных обязательств. Расходы на финансирование социальной сферы составят свыше 66 процентов расходов областного бюджета или 200,5 млрд рублей.

Одна из задач бюджетной политики – обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. Финансовая помощь местным бюджетам в 2021 году рассчитана в объёме 25,7 млрд рублей.

Уважаемые коллеги!

Мы с вами входим в очень важный и ответственный период. Мы должны консолидировать наши усилия на восстановлении региональной экономики, снижении уровня безработицы, росте реальных денежных доходов населения. Следующий этап – выход на устойчивый рост.

Каждый свой шаг мы сверяем с достижением долгосрочных национальных целей развития и стремимся к тому, чтобы наша работа давала реальные, заметные людям результаты.

У нас с вами впереди очень много сложной, но интересной, нужной людям работы.

Уверен, у нас всё получится.

Благодарю за внимание.

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