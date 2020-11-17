Доходы сократились, обязательства остались: Евгений Куйвашев выступил перед областным парламентом

Выступление губернатора Евгения Куйвашева перед Заксобранием традиционно предшествовало первому чтению проекта главного финансового документа области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед областным парламентом. Несмотря на то, что тема выступления была обозначена как основные направления бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года, глава региона подробно остановился на показателях 2020 года.

– Коронавирусная инфекция стала для всех нас беспрецедентным медицинским, экономическим и социальным вызовом, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что в этом году областные власти провели корректировку основных стратегических документов и программ, в том числе «Пятилетки развития Свердловской области». Это было необходимо в связи с появлением на федеральном уровне важнейшего документа – Общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Кстати В перерыве между заседаниями Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина также ответили на вопросы журналистов, которые издания передали заранее. Отвечая на вопрос «ОГ», предусмотрены ли в бюджете следующего года средства на поддержку бизнеса, пострадавшего во время пандемии, Людмила Бабушкина напомнила, что меры, предпринятые в 2020 году, серьёзно поддержали представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. – Будем продолжать рассматривать эти вопросы, если ситуация будет усугубляться, – заверила Людмила Бабушкина.

Также Евгений Куйвашев напомнил о том, что по его поручению сейчас разрабатывается новая комплексная программа в сфере здравоохранения – «Общественное здоровье уральцев».

– Она призвана повысить доступность и эффективность региональной системы здравоохранения, укрепить её готовность успешно противостоять любым вызовам, – пояснил глава региона.

Ключевой задачей, которую ставят перед собой областные власти при реализации бюджетной политики региона, остаётся достижение национальных целей. К ним Евгений Куйвашев отнёс сохранение здоровья и благополучия людей, повышение доступности и качества образования и другое.

– Инструментом достижения национальных целей являются национальные проекты, – напомнил глава региона. – В 2020 году на финансовое обеспечение региональных составляющих национальных проектов предусмотрено почти 40 млрд рублей.

Для сравнения: согласно прошлогоднему выступлению губернатора, в 2019 году финансирование 57 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов составило порядка 31 млрд рублей (15 млрд – средства областного бюджета).

Что касается основных бюджетных показателей, то, по словам губернатора, в следующем году по прогнозам доходы региональной казны составят почти 260 млрд рублей, расходы – 300 млрд рублей. Областной бюджет следующего года сохранит свою социальную направленность. Финансирование социальной сферы составит 66,2 процента от общего объёма предполагаемых расходов. Евгений Куйвашев подчеркнул, что весь объём социальных обязательств в 2021 году будет выполнен, несмотря на то, что по итогам десяти месяцев этого года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились на 6,5 процента.

– Это серьёзная цифра, – отметил Куйвашев. – От прогнозных значений в целом по году мы недоберём собственных доходов около 30 млрд рублей. Поддержка была оказана из федерального бюджета. Уже поступили два федеральных транша на обеспечение сбалансированности областного бюджета на общую сумму почти 10 млрд рублей.

Вчера Законодательное собрание одобрило проект областного бюджета в первом чтении. По словам председателя Законодательного собрания области Людмилы Бабушкиной, сейчас документ пройдёт согласительные процедуры. Второе и третье чтения документа состоятся в декабре.

ЕСТЬ ВОПРОС Евгений Куйвашев ответил и на вопросы областных депутатов, даже несмотря на то, что они не были предусмотрены регламентом. Вячеслав Вегнер, фракция КПРФ: – Я проанализировал данные за семь лет и вижу, что финансирование культуры у нас сегодня идёт по остаточному принципу, мало того, ещё и сокращается. Могу напомнить наш всемирно известный Коляда-театр. Потерять такие учреждения культуры было бы неправильно. – Не могу сказать, что сфера культуры развивается по остаточному принципу. Это не так. Она развивается планомерно, вместе со всеми отраслями. Культуре, малому и среднему бизнесу, ресторанам, торговым центрам досталось в этот период. Это очевидно. Пришлось вводить ограничительные меры. Не было бы пандемии, поверьте мне, не было бы проблем у театра Коляды и других учреждений культуры. Сегодня мы оказываем все меры поддержки, чтобы их сохранить. В этом и следующем году так стоит вопрос, но если получится сделать шаг вперёд по развитию, то мы его сделаем. На подходе вакцина – сегодня зарегистрировано уже два препарата. Всеобщими усилиями мы победим эту заразу – коронавирус. Но вопрос, как в этих условиях не дать закрыться учреждениям культуры, находится в повестке. Мы будем помогать всем, сколько сможем. Владимир Радаев, фракция «Единая Россия»: – Четвёртый год в селе Петрокаменское (Горноуральский городской округ) ремонтируется Дворец культуры. Стоимость ремонта – порядка 120 млн рублей. В этом году на работы не заложено ни копейки. – Я в курсе этой ситуации. Обращусь к ЕВРАЗу, чтобы помогли на этом этапе, потом рассчитаемся. – В 2021 году решено перевести скорые на аутсорсинг. Тяжело народу, тяжело врачам. Может, подождать, пока ситуация стабилизируется, и перенести на 2022 год? – Мы же постоянно говорим об эффективности, говорим об обновлении парка скорой помощи, об увеличении заработной платы. Для того, чтобы более эффективно работать, нужны реформы. Это вопрос даже не аутсорсинга. Это вопрос эффективного использования привлечённых финансовых ресурсов. В той ситуации, с которой мы столкнулись, вы же видите, как работает скорая помощь? Она загружена. Парк нуждается в обновлении и увеличении. Никто не ставит себе цель сократить объёмы работ. Наоборот, хотим качественно улучшить работу карет скорой медицинской помощи. Весь мир идёт по этому пути. Почему мы должны оставаться в «каменном веке»? Я понимаю волнение главврачей: как так, теперь запчасти будет покупать не главврач? Или колёса ремонтировать будет не главврач? Врачей надо освободить от этой лишней функции. Михаил Зубарев, фракция ЛДПР: – В докладе вы проговорили, что инвестиции в Универсиаду – один из элементов восстановления нашей экономики. Полностью с вами согласен, несмотря на то, что в этом зале есть в том числе и противники проекта. То, как мы сейчас закладываем в бюджет средства на строительства объектов Универсиады, делается в том виде, в котором вы видели это изначально, или мы на чём-то экономим? – Мы сделаем всё, чтобы Универсиада стала самой лучшей. Главная идея – привлечь средства на строительство спортивных объектов, которые нам нужны. Проведение Универсиады и создание её наследия послужит толчком к развитию образования. Мы должны создать градообразующее, системообразующее предприятие в помощь Уральскому федеральному университету. Многие страны хотели бы отправить сюда учиться студентов. Сегодняшняя ситуация не позволяет этого сделать. Нет общежитий, нет кампусов. Что означает приезд иностранного студента на несколько лет? Это деньги. Это работа экономики. Мы строим только девять необходимых объектов. Остальное у нас есть. Проект Универсиады – это попадание в десятку при создании конкурентоспособного высшего учебного заведения. Честно говоря, я не знаю, кто здесь может быть противником.

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