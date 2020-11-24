В Свердловской области реорганизуют Управление ЗАГС

К Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области присоединят территориальные отделы. Фото: Галина Соловьёва.

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области реорганизуют. К нему присоединят территориальные отделы ЗАГС.

Как следует из указа губернатора Свердловской области, присоединению к региональному Управлению ЗАГС подлежат 64 территориальных отдела, действующих в свердловских муниципалитетах, а также в районах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. После завершения реорганизации функции и полномочии территориальных отделов будут переданы Управлению.

Контроль за исполнением данного указа возложен на заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова.

Полный текст документа, размещённого на онлайн-портале правовой информации региона, публикуем ниже.

Фото: документ

За информацией о том, как реорганизация скажется на работе территориальных отделов, «Областная газета» обратилась в Управление ЗАГС, однако получить оперативный комментарий не удалось. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил ликвидацию ЗАГСов. Он заявил: из-за того, что Федеральная налоговая служба ведёт единый регистр народонаселения и «обладает таким огромным массивом информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения», некоторые ведомства, собирающие информацию, становятся ненужными.