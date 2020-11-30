Евгений Куйвашев обсудил с депутатами Госдумы областной бюджет и меры по борьбе с COVID-19

По словам Евгения Куйвашева, на стабилизацию экономической ситуации в регионе направлено около 15 млрд рублей. Фото: депаратмент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с депутатами Госдумы, на которой обсуждались ход бюджетного процесса в регионе и меры по борьбе с коронавирусом. По словам главы региона, на стабилизацию экономической ситуации направлено около 15 млрд рублей.

Евгений Куйвашев заявил, что пандемия вынудила изменить приоритеты работы власти и уделить особое внимание обеспечению эпидемического благополучия граждан.

"С начала пандемии на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и стабилизации экономической ситуации было направлено почти 15 миллиардов рублей, из них 5,7 миллиардов рублей — средства областного бюджета", — сообщил губернатор, добавив, что по его поручению на Среднем Урале разрабатывается комплексная программа "Общественное здоровье уральцев".

После этого участники рабочей встречи обсудили ход бюджетного процесса в Свердловской области. Как заявил глава региона, приоритетом бюджета на 2021 год остаётся выполнение соцобязательств перед свердловчанами, поэтапное восстановление экономики и реализация ключевых инфраструктурных проектов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, отдельно депутаты обсудили с губернатором выстраивание взаимодействия между властями и жителями региона. Секретарь свердловского отделения партии "Единая России" Виктор Шептий заявил, что в организации диалога с уральцами могут помочь социальные сети. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Альшевских подчеркнул, что поддержка обратной связи и поиск новых способов взаимодействия с жителями регионам — это база для депутатской работы.

"При рассмотрении и принятии бюджета на заседании Госдумы многие вопросы, многие озвученные предложения сделаны с опорой на мнение губернатора, правительства, отдельных министерств. Но в первую очередь — на мнения жителей региона, которые мы там представляем", - сказал Андрей Альшевских.

По его словам, благодаря обратной связи с уральцами в регион удалось дополнительно привлечь более 15 миллиардов рублей на организацию первичной медпомощи, обеспечение детей бесплатным питанием в школах, доплаты классным руководителям и дорожное строительство.

Напомним, проект бюджета Свердловской области на 2021-2023 годы прошёл первое чтение в региональном Заксобрании 17 ноября. На прошлой неделе, 26 ноября, Госдума РФ утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Читайте также:

Доходы бюджета Свердловской области на 2021 год увеличат на 16,6 миллиарда.