Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
1 декабря 2020, 13:57

Свердловский депутат отказался от руководящих должностей в Заксобрании из-за проверок прокуратуры

Алексей Коробейников

Свердловский депутат Алексей Коробейников отказался от руководящих должностей в Заксобрании из-за проверок прокуратуры. Фото: Алексей Кунилов.

Депутат Алексей Коробейников написал заявление об освобождении от занимаемых им должностей в свердловском Заксобрании. Поводом послужило представление, которое прокуратура региона внесла в парламент.

Претензии надзорного ведомства основывались на том, что парламентарии не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Как рассказал Алексей Коробейников на своей странице в Facebook, он сдавал в аренду недвижимость и, когда это стало считаться предпринимательской деятельностью, передал её в доверительное управление. Об этом была проинформирована профильная комиссия Заксобрания.

Депутат подчеркнул, что доход от аренды недвижимости он не скрывал, все декларации сдавал согласно закону. В декларации о доходах депутата в 2019 году указаны два нежилых помещения площадью 44 и 173 кв. м.

При этом Алексей Коробейников всё же просит председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину освободить его от должностей председателя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, «чтобы избежать неопределённостей». Фото соответствующего заявления он приложил к своему посту. Коробейников добавил, что намерен остаться депутатом.

Фото: скрин поста Алексея Коробейникова

Как писал ранее "Коммерсантъ", представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в отношении Алексея Коробейникова прокурор Свердловской области внёс в декабре 2019 года. В начале 2020 года представление было рассмотрено мандатной комиссией.

Напомним, депутатом свердловского парламента Алексей Коробейников стал в 2011 году. На должности председателя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления был назначен в 2016 году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.12.2020, 14:27 / Общество
МФЦ будут принимать сведения о гражданах при проведении переписи населения
01.12.2020, 13:57 / Политика
Свердловский депутат отказался от руководящих должностей в Заксобрании из-за проверок прокуратуры
01.12.2020, 13:42 / Общество
В Красноуральске продлили сроки восстановления теплоснабжения
01.12.2020, 13:38 / Общество
Из Екатеринбург запустят рейс в Дубай с пересадкой в Уфе
01.12.2020, 13:23 / Общество
Уральская авиакомпания помогла певице Шер спасти слона