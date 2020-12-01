Свердловский депутат отказался от руководящих должностей в Заксобрании из-за проверок прокуратуры

Свердловский депутат Алексей Коробейников отказался от руководящих должностей в Заксобрании из-за проверок прокуратуры. Фото: Алексей Кунилов.

Депутат Алексей Коробейников написал заявление об освобождении от занимаемых им должностей в свердловском Заксобрании. Поводом послужило представление, которое прокуратура региона внесла в парламент.

Претензии надзорного ведомства основывались на том, что парламентарии не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Как рассказал Алексей Коробейников на своей странице в Facebook, он сдавал в аренду недвижимость и, когда это стало считаться предпринимательской деятельностью, передал её в доверительное управление. Об этом была проинформирована профильная комиссия Заксобрания.

Депутат подчеркнул, что доход от аренды недвижимости он не скрывал, все декларации сдавал согласно закону. В декларации о доходах депутата в 2019 году указаны два нежилых помещения площадью 44 и 173 кв. м.

При этом Алексей Коробейников всё же просит председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину освободить его от должностей председателя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, «чтобы избежать неопределённостей». Фото соответствующего заявления он приложил к своему посту. Коробейников добавил, что намерен остаться депутатом.

Фото: скрин поста Алексея Коробейникова

Как писал ранее "Коммерсантъ", представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в отношении Алексея Коробейникова прокурор Свердловской области внёс в декабре 2019 года. В начале 2020 года представление было рассмотрено мандатной комиссией.

Напомним, депутатом свердловского парламента Алексей Коробейников стал в 2011 году. На должности председателя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления был назначен в 2016 году.