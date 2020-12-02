«Единороссы» пошли в народ. Что просят уральцы?

Приём населения будет проходить в течение 10 дней. Фото: Алексей Кунилов

«Единая Россия» начала традиционный приём граждан. В этом году ведущей партии страны и области исполнилось 19 лет. Первым, кто пообщался с жителями, стал секретарь регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Виктор Шептий. К нему за помощью обратились сельчане Ирбитского и Слободо-Туринского муниципальных районов (это избирательный округ депутата).

Стоит отметить, что из-за пандемии приём граждан проводился в дистанционном режиме. Но жители всё равно пришли в местную приёмную партии. И уже оттуда задавали вопросы Шептию по видеосвязи. Первой к депутату обратилась Екатерина Старкова из села Горки (Ирбитский район). Она рассказала, что в начале этого года в районе проводилось рейтинговое голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году. Победил эскиз обустройства парка «Городки» в их селе.

– У нас около тысячи жителей. Выбрали место, провели межевание территории в 2 гектара, договорились с организацией, которая должна была разработать проектно-сметную документацию, но в итоге даже на это финансовой поддержки не получили, – пожаловалась Екатерина Афанасьевна.

Оказалось, что сельские территории, в отличие от городов, не попадают в программу «Комфортная городская среда». Виктор Шептий поинтересовался ценой вопроса (а это порядка 20 млн рублей). И пообещал в течение двух недель посетить село.

Художественный руководитель Дома культуры в селе Пьянково Ольга Михайлова пожаловалась на аварийное состояние здания:

– Прошу вас финансово помочь. В течение двух лет не можем вопрос решить.

– Я переговорю со Светланой Николаевной Учайкиной – министром культуры, и попробуем заявиться в федеральный проект «Культурная среда». С вас нужны данные: сколько творческих коллективов, сколько людей трудятся и занимаются в вашем ДК, – сказал Шептий.

Марина Никифорова задала сразу два вопроса. Первый – по ремонту дороги областного значения, которая проходит через её родное село Килачёвское и уходит в Артёмовский. Протяженность дороги – порядка 16 км. Она находится в аварийном состоянии.

– По этой дороге ходит тяжеловесная техника, например, лесовозы. По этой же дороге к нам из соседних населённых пунктов возят школьников. В прошлом году от ГИБДД получили предписание приостановить перевозку детей, но был проведён ямочный ремонт. Конечно, этого недостаточно, – объяснила жительница.

Вторая её просьба – помочь сделать пристрой к местной школе для начального звена, в которой сейчас обучаются более 300 детей. Больше половины из них ездят сюда с соседних территорий.

С жителями села Туринская Слобода депутат созвонился по телефону. Любовь Бутрим попросила разобраться со старой свалкой возле деревни Овчинникова. А Людмила Харинова – почему в их микрорайоне холодная вода такого плохого качества, что не справляются даже фильтры.

– У жителей есть возможность обратиться к любому депутату «Единой России». Выбирают обычно по эффективности работы: смотрят, вместо кого помощники работают, от кого отписки приходят, а кто на каждом этапе проработки вопроса информирует заявителя, – объяснил после приёма Виктор Шептий. – Например, у меня есть правило: если обращение приходит на меня, то я и дам итоговый ответ человеку за своей личной подписью. Это позволяет оценить не только собственную эффективность, но и выявить, что людей волнует больше всего. Если депутат не знает, чего люди хотят и какие у них проблемы, шансов у него на выборах нет.

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