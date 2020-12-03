Свердловские депутаты выступили за отклонение инициативы о прямых выборах мэров. Фото: Павел Ворожцов

Комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить народную инициативу о прямых выборах мэров. Законопроект сочли сырым, требующим доработки.

"Решено рассмотреть вопрос на ближайшем заседании 8 декабря с рекомендацией отклонить народную инициативу", - сообщил "Областной газете" лидер инициативной группы, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

По итогам рассмотрения законопроекта об изменении областного закона "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований" председатель комитета Михаил Ершов прокомментировал, что в адрес Заксобрания поступило четыре отрицательных заключения от Государственно-правового управления, юридического экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и Министерства юстиции РФ.

"Проект закона сырой, безусловно, требуется доработка, внесение изменений, так как в проекте указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе органов местного самоуправления", - пояснил Михаил Ершов.

Напомним, как писала «Областная газета», ранее в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра (необходимо было перешагнуть порог в 10 тысяч подписей. - Прим. ред.). 1 297 из них были забракованы, а 11 723 — признаны действительными. В октябре парламентариипроект закона приняли к рассмотрению.