Прямые выборы мэров не пройдут?

Напомним, 29 июля в "ОГ" был опубликован проект закона о возвращении прямых выборов. После чего инициативная группа начала сбор подписей в поддержку этого документа. Фото: Павел Ворожцов

Народная инициатива по возвращению прямых выборов глав муниципалитета будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного собрания области - 8 декабря. Такое решение вчера принял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления регионального парламента. Но депутаты уже порекомендовали отклонить законопроект.

Заседание комитета проходило в закрытом режиме. Как стало известно "ОГ", решение по инициативе принимали пять областных депутатов - Михаил Ершов, Владимир Анисимов, Алексей Коробейников, Александр Ладыгин и Пётр Соколюк. Михаил Голованов на заседании комитета отсутствовал. Вместе с тем, в обсуждении участвовали и депутаты, которые не входят состав данного профильного комитета, например, Вячеслав Вегнер.

Лидер инициативной группы, которая занималась сбором подписей за возвращение прямых выборов, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков выложил на своей странице в Facebook видео с части заседания. Он привёл главный аргумент за возвращение прямых выборов глав - есть реальный запрос на демократизацию общества. Люди хотят выбирать главу муниципалитета самостоятельно, в том числе это доказывает число собранных подписей в поддержку народной инициативы (Действительными были признаны более 11,7 тысяч подписей. - Прим. ред). Он также подчеркнул, что под документом помимо людей разных профессий и разных статусов, подписались и представители всех парламентских партий.

Но большинство депутатов заявили: документ "сырой" - его необходимо дорабатывать. Владимир Анисимов, например, вообще назвал действующую сейчас систему назначения глав оптимальной:

- Здесь не выборы, а подбор руководителя муниципального образования, за которым стоит большое количество людей. И поэтому решать этот вопрос по принципу "как будет так и будет - сами отвечайте за того, кого вы избрали", я думаю, не совсем правильно.

Андрей Пирожков, тем не менее, выразил несогласие с позицией областных коллег. В разговоре с "ОГ" он пояснил:

- У нас население выбирает президента и губернаторов. Их, получается, можно, а глав муниципалитетов - нельзя? У депутатов Заксобрания есть полномочия, чтобы доработать этот законопроект, если он не совершен.

В результате голоса депутатов разделились. Четыре парламентария из пяти проголосовали "за". С формулировкой - вынести народную инициативу на рассмотрение в ЗССО, но с рекомендацией - отклонить. Единственный, кто высказался против, - представитель партии КПРФ Александр Ладыгин. Он пояснил нам, что согласен с аргументами коллег о том, что закон юридически проработан не до конца: не прописана позиция главы - возглавит ли он администрацию муниципалитета или думу (как когда-то Евгений Ройзман). Но он против рекомендации - отклонить инициативу.

- В обществе есть запрос на восстановление местного самоуправления, особенно в условиях кризиса, - пояснил Ладыгин. - Я поддерживаю не самих авторов этой инициативы, а дух восстановления прямых выборов.

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