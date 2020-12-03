Заксобрание Свердловской области не планирует переносить заседание 8 декабря

В Заксобрании Свердловской области не планируют переносить запланированное на 8 декабря заседание. Фото: Галина Соловьёва.

Пятидесятое заседание Законодательного собрания Свердловской области переноситься не будет. Оно пройдёт, как и планировалось, 8 декабря.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе регионального парламента. Изданию уточнили, что решение провести заседание в ближайший вторник было подтверждено в ходе сегодняшнего совещания.

Вопрос о переносе мероприятия возник в связи с публикацией одного из местных СМИ. В новости сообщалось, что председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина была госпитализирована с COVID-19.

В Законодательном собрании по данному поводу заявили, что Людмила Валентиновна сейчас находится в отпуске и официальной информации о её госпитализации нет. О том, когда председатель парламента выйдет из отпуска, в пресс-службе парламента уточнить не смогли.

Ранее "Облгазета" сообщала, что 8 декабря, депутаты, в частности, рассмотрят вопрос об отклонении народной инициативы о прямых выборах мэров.