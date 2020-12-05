Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня воинской славы России

Глава региона обратился к уральцам по случаю Дня воинской славы России, который отмечается 5 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой. Глава региона обратился к уральцам по случаю Дня воинской славы России, который отмечается 5 декабря.

Обращение свердловского губернатора опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев напомнил, что битва под Москвой сыграла важнейшую роль в ходе Великой Отечественной войны.

«Именно в московском сражении Красная армия нанесла первое серьёзное поражение противнику, сломала его план моментальной войны и отбросила от стен столицы. Первая крупная победа далась ценой огромных потерь, но вместе с тем имела важнейшее психологическое значение, укрепила моральный дух бойцов, развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии», - говорится в обращении главы региона.

«Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за мужество и самоотверженность, за ратный и трудовой подвиг, за пример истинного патриотизма, который вы показали будущим поколениям», - резюмировал свердловский губернатор.

Добавим, что в Свердловской области проживает 24 300 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По словам губернатора, создание максимально комфортных условий для их жизни, своевременное выполнение всех социальных гарантий и мер поддержки является несомненным приоритетом в деятельности региональной власти.

День воинской славы России, — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, — установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.